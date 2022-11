theme-icon Klimaatverandering

Onderzoek: Door rekeningrijden zal het aantal auto's juist toenemen Vandaag • leestijd 2 minuten • 1176 keer bekeken • bewaren

Uit een onderzoek van drie bureaus in opdracht van de ministeries van Financiën en Infrastructuur & Waterstaat blijkt dat door de invoering van rekeningrijden er straks honderdduizenden auto’s in Nederland bijkomen, schrijft de Telegraaf. Vooral een tweede auto raakt dan in trek omdat de kilometerteller van zo’n extra ’boodschappenwagen’ niet zo hard oploopt.

Veelrijders zijn met de taks juist duurder uit: en dan schieten de tarieven na de invoering van rekeningrijden waarschijnlijk ook nog flink omhoog. Het kabinet wil de kilometerheffing in 2030 invoeren. Het doel daarvan is om de inkomsten uit belastingen voor autorijders op peil te houden. Ook moet hun CO2-uitstoot omlaag.

Autobezit wordt goedkoper, autogebruik duurder

Maar tot minder auto’s zal de invoering van rekeningrijden niet leiden. Sterker nog: onderzoekers verwachten dat het wagenpark juist gaat groeien. Vooral een tweede auto raakt dan in trek. "Autobezit wordt goedkoper en autogebruik duurder”, concluderen de onderzoekers. Het kan volgens hen leiden tot driehonderdduizend extra wagens in Nederland.

Gemiddelde automobilist niet goedkoper

De gemiddelde automobilist is met de kilometerheffing overigens zeker niet goedkoper uit, blijkt uit de berekeningen. De onderzoekers hebben aan de hand van twaalf types auto’s becijferd hoe de kosten van de huidige wegenbelasting zich verhouden tot die van rekeningrijden. Bij alle voorbeeldwagens die op benzine en diesel rijden, is een autobezitter die het gemiddeld aantal kilometers rijdt duurder uit als het kabinet kiest voor de overstap naar een simpele, vlakke kilometerheffing. Mensen met een elektrische auto, die nu ook al flink fiscaal gestimuleerd worden, zijn in dat geval wel goedkoper uit.

En dan is de kans ook nog groot dat de belasting na de invoer flink moet worden opgeschroefd. Bij de keuze voor een zo simpel mogelijke taks, hetzelfde tarief voor iedere auto, gaan automobilisten volgens de berekeningen 6,82 cent per kilometer betalen. Maar in de tien jaar daarna rekenen de onderzoekers op een stijging van in totaal 15 tot misschien wel 35 procent.

Dat komt onder meer door de verwachting dat automobilisten na de invoering van het rekeningrijden minder gaan rijden. Daardoor levert de nieuwe taks per kilometer minder op, en dat is nou juist niet de bedoeling van het kabinet. Om dat verwachte miljardengat in de schatkist te dichten, moet het tarief volgens de onderzoekers met 1 tot 2 cent per kilometer omhoog.

Thema's: theme-icon Klimaatverandering Meer over: onderzoek , kilometerheffing , autokosten , rekeningrijden ,