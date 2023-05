Onderzoek: Deze zomer forse stijging parkeertarieven op luchthavens theme-icon Geld • 21-04-2023 • leestijd 2 minuten • 2799 keer bekeken • bewaren

Wie deze zomer op vakantie gaat en het vliegtuig pakt, moet rekenen op fors hogere parkeertarieven op luchthavens. In de mei- en zomervakantie zijn de prijzen voor een weekend en een week parkeren fors verhoogd in vergelijking met vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De stijging bedraagt gemiddeld 15,5 tot 17 procent.

Dat blijkt uit cijfers die door Vliegveldinfo.nl zijn gepubliceerd. Daarvoor hebben ze de parkeerkosten van zestien luchthavens onder de loep genomen. Deze luchthavens zijn voor Nederlanders en Belgen stuk voor stuk populaire luchthavens om van te vertrekken.

Prijsstijgingen van 15,5 tot 17 procent

Gemiddeld betalen vakantiegangers 75 euro om een week – of acht dagen – te kunnen parkeren op één van deze luchthavens. In 2022 was dat 10 euro minder, en procentueel gaat het om een stijging van 15,5 procent.

De kosten voor een weekend parkeren bedraagt gemiddeld 50 euro. Ten opzichte van 2022 zijn deze tarieven met maar liefst 17 procent gestegen.

Parkeren duurder op elf van de zestien vliegvelden; ook forse uitschieters

Op de meeste vliegvelden – namelijk elf van de zestien onderzochte luchthavens – is parkeren duurder geworden.

De prijsstijging is het grootst op drukke luchthavens als Brussels Airport, Charleroi Airport, Düsseldorf Airport, Eindhoven Airport en Luchthaven Keulen-Bonn. Hier bedragen de prijsstijgingen maar liefst 31 tot 55 procent.

Welke Nederlandse luchthavens zijn het duurste?

Op Schiphol steeg de prijs met 5 procent, daar betalen reizigers gemiddeld 83,50 euro voor een week parkeren. Hoewel de prijsstijging procentueel meevalt, is Schiphol wat betreft parkeren alsnog een stuk duurder dan het gemiddelde tarief.

In Eindhoven en Brussel betalen reizigers echter bijna 100 euro voor een week parkeren. In Rotterdam kost een week parkeren 80,25 euro en in Groningen Airport Eelde zijn reizigers 43 euro kwijt.

Hoe zit het in de buurlanden?

De gemiddelde prijs voor een weekend parkeren op een vliegveld in Nederland bedraagt 50 euro. Dat is iets meer dan in België (46 euro) en iets minder dan in Duitsland (54 euro). De verschillen zijn groter voor een week parkeren.

In Nederland is de gemiddelde prijs 74 euro, bij de zuiderburen bedragen de kosten 94 euro en bij de oosterburen is een week parkeren het goedkoopst met 60 euro.

"Parkeren is duur op de vliegvelden van Schiphol Group", zegt Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl. Hij raadt reizigers aan om met het openbaar vervoer naar de luchthavens te gaan of om zo vroeg mogelijk een parkeerplek te reserveren. "Enkele maanden voor vertrek reserveren is aanmerkelijk goedkoper dan enkele weken of dagen voor vertrek", aldus Wantia.