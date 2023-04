Onderzoek: Bijna driekwart van ouders deelt informatie over kind op social media Vandaag • leestijd 3 minuten • 713 keer bekeken • bewaren

Veel ouders zetten hun kinderen tegenwoordig op social media, maar vergeten de risico’s die daaraan verbonden zijn. Je mag officieel gezien als ouder voor je kind (onder de 16 jaar) beslissen of iets van hen online kan worden gedeeld. Echter, soms wordt de privacy en veiligheid van het kind uit het oog verloren, aldus VPNgids.

Onderzoek: 72% van ouders deelt informatie van hun kind op social media

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 72% van de ouders wel eens informatie van hun kind deelt op social media. Meer dan de helft van de ouders (57,3%) deelt foto’s van hun kinderen op een online platform zoals Facebook of Instagram. De VPNgids geeft aan dat “ook de naam (36,8%) en leeftijd, geboortedatum of verjaardag (31,8%) van een kind vaak online worden gezet.”

David Janssen, directeur en cyber security analyst bij VPNGids.nl: “Bedenk je altijd dat alles wat je deelt nooit meer van het web af gaat, zelfs niet als je het na enige tijd verwijdert. Zodra je iets online post, is het eigenlijk niet meer jouw eigendom. Een kind kan daardoor op latere leeftijd misschien iets tegenkomen over zichzelf waarvan hij of zij eigenlijk niet wil dat het online staat.”

Toestemming vinden ouders vaak niet nodig

Het onderzoek toont aan dat ruim vier op de tien ouders eigenlijk nooit aan hun kind toestemming vraagt voor het posten van content over hen op social media.

Ongeveer 11% van de ouders geeft aan dat ze er nooit echt aan hebben gedacht en 8.6% van de ouders vindt het niet nodig om toestemming te vragen aan hun kind. Volgens één op de vier ouders zou dit komen doordat hun kind te jong is om toestemming te geven.

Het is ironisch dat ouders zelf wel graag willen dat er toestemming wordt gevraagd wanneer iemand iets online wil zetten over hen. Het gaat in dit geval om bijna de helft van de ouders.

Hoe beperk je de risico's?

Er zijn verschillende tips om bewuster om te gaan met het delen van informatie van je kind op online platformen. De volgende tips kwamen uit het onderzoek naar voren.

Tip 1: “Scherm je profiel af voor onbekenden”

Door je profiel op privé in plaats van openbaar te zetten, heb je meer controle over het bereik van jouw content. Je kan er zo voor zorgen dat onbekenden niet de foto’s en informatie van jouw kind kunnen zien.

Tip 2: “Post geen medische informatie”

Een kind kan zich schamen op latere leeftijd, omdat de gedeelde informatie misschien als ongemakkelijk kan worden ervaren. Ook moet je oppassen met medische details die een negatieve invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld sollicitaties.

“Ook kunnen vreemden net doen of zij je kind kennen, omdat ze allerlei persoonlijke informatie weten. Zo kunnen zij makkelijk hun vertrouwen winnen. Echter houden zes op de tien ouders hier geen rekening mee wanneer zij iets over hun kind posten: zij sluiten niet uit ooit medische informatie over hun kind te plaatsen op social media,” aldus VPNgids.

Tip 3: “Breng je kind onherkenbaar in beeld”

Je kan ook een foto van je kind plaatsen waarop ze niet herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld door een foto van de een zij- of achterkant of door te spelen met lichtinval. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het gezicht van je kind geheel te blurren.

Tip 4: “Toon geen ontbloot lijf”

Het lijkt onschuldig, maar een foto waarop je kind deels ontbloot is, wordt ook afgeraden. VPNGids waarschuwt dat deze foto's zomaar in de verkeerde handen kunnen vallen.

David Janssen van VPNGids.nl: “Kinderen in het zwembad of op het strand zijn natuurlijk enorm schattig en het is verleidelijk om een foto hiervan te delen. Maar je moet er niet aan denken: mensen die zichzelf bevredigen door te kijken naar een foto van jouw kind. Helaas is dit de werkelijkheid. Let dus altijd op wat je plaatst over je kind.”

Tip 5: “Deel geen locaties”

“Door bijvoorbeeld foto’s, video’s en school- of sportprestaties van je kind online te plaatsen, wordt er allerlei persoonlijke informatie vrijgegeven", gaat Janssen verder. "Waar je kind op school zit, sport, woont, noem maar op… Helaas zijn er mensen met verkeerde intenties, die deze informatie kunnen misbruiken en hierdoor precies kunnen nagaan waar je kind op dat moment is.”

Tip 6: “Maak afspraken met mensen in je directe omgeving”

Door afspraken te maken met je directe omgeving, kun je ervoor zorgen dat jouw wensen over het delen van informatie over je kind worden gewaarborgd.

Uit het onderzoek blijkt echter dat 47,4% van de ouders geen afspraken met over het posten van informatie over hun kind op social media. Maar 18,8% van de ouders geeft aan wel afspraken te maken met familieleden en 10.2% doet dit ook met goede vrienden.