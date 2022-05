Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog: 21 cent per kilometer Vandaag • leestijd 2 minuten • 1124 keer bekeken • bewaren

De onbelaste kilometervergoeding gaat volgend jaar voor het eerst sinds 2006 omhoog. Werkgevers mogen hun personeel belastingvrij 21 cent per kilometer uitbetalen, in plaats van de huidige 19 cent. In 2024 stijgt het bedrag nogmaals: dan wordt het maximumbedrag 23 cent per kilometer.

In maart van dit jaar riep de Tweede Kamer het kabinet op om de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 al zo veel mogelijk verhogen. Het kabinet heeft besloten om dit verzoek te honoreren. Volgens het AD wordt er in 2023 en 2024 een bedrag van 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarbij wordt verwezen naar de Voorjaarsnota.

De exacte bedragen worden overigens pas op Prinsjesdag vastgesteld, maar het AD stelt dat dit volgens betrokkenen een realistisch scenario is.

Sterk gestegen brandstofprijzen

Aanvankelijk was het de bedoeling om pas in 2024 een stapsgewijze verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding door te voeren. Maar omdat de prijzen van brandstof de laatste maanden omhoog zijn geschoten, is de verhoging een jaar naar voren gehaald.

Het liefst zag de Tweede Kamer dat de onbelaste reiskostenvergoeding al op 1 juli van dit jaar zou worden verhoogd, maar dat is te kort dag. Het kabinet heeft per 1 april bovendien de accijnzen op brandstof verlaagd, al betreft dat in principe een tijdelijke maatregel die op 1 januari volgend jaar afloopt. Hetzelfde geldt voor een verlaging van het btw-tarief op elektriciteit en gas.

Eerste verhoging sinds 2006

Het is overigens nog maar de vraag of de verhoging genoeg is om de werkelijke kosten te kunnen dekken. Het AD noemt een onderzoek uit 2020 (.pdf) van de Vereniging Zakelijke Rijders waaruit blijkt dat het bedrag van 19 cent eigenlijk te weinig is om de kosten van de goedkoopste auto's te dekken.

Sinds 2006 is het bedrag van 19 cent per kilometer niet gewijzigd, en het leven is er sindsdien een stuk duurder op geworden.

Doordat de brandstofprijzen de laatste maanden enorm zijn gestegen, werd er bij werkgevers steeds meer op aangedrongen om een hogere vergoeding uit te keren voor woon-werkverkeer dan de 19 cent per kilometer.

Daarop gaven werkgevers aan dat werknemers daar weinig mee zouden opschieten omdat het grootste deel van een hogere vergoeding linea recta de staatskas in gaat.

Vakbond CNV: "Vergoeding is al jaren veel te laag"

Vakbond CNV vindt de verhoging van 2 cent per kilometer te weinig en wil dat er vanaf 2023 al een verhoging tot 23 cent per kilometer wordt ingevoerd. Volgens CNV is 21 cent per kilometer nog niet genoeg voor de meeste werkenden om de reiskosten mee te betalen.

"De reiskostenvergoeding is al jaren veel te laag", aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Bron: AD, ANP, Tweede Kamer