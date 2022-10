Ombudsman: Huishoudens klem, sociaal minimum is niet toereikend

Het sociaal minimum is niet toereikend, staat in het rapport ‘Sociale minima in de knel’ van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens hem komen burgers met een minimuminkomen steeds meer in de knel. De geplande verhogingen van het minimumloon en de uitkeringen verhelpen die problemen niet volledig. Hij dringt aan op een meer actieve en sociale overheid.