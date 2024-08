NVWA waarschuwt voor gevaarlijke thee: "Ziekenhuisopname is mogelijk" Vandaag • leestijd 1 minuten • 17224 keer bekeken • bewaren

Links: willekeurige afbeelding van een kopje thee ter illustratie. Rechts: de betreffende Özlex Tea waar het om gaat

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een afslankthee met de verboden stof sibutramine. De thee is te koop onder de merknaam Özlex Tea en wordt onder meer aangeboden via Marktplaats, Facebook, TikTok en Instagram. Voor één persoon resulteerde het drinken van de thee in een ziekenhuisopname.

De stof sibutramine staat ook niet vermeld op de ingrediëntenlijst, zo concludeert de NVWA op basis van eigen onderzoek.

Consumenten die thee met sibutramine drinken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken, waarschuwt de NVWA. Het middel is bovendien verboden in levensmiddelen.

Niet de eerste keer

In 2016 en 2023 waarschuwde de NVWA ook voor afslankthee met sibutramine. In 2016 was eveneens sprake van een persoon die ernstige bijwerkingen kreeg na consumptie van de thee.

Advies: "Niet kopen, niet consumeren"

De NVWA raadt consumenten aan om de thee niet te kopen en – indien de thee reeds in bezit is – deze niet te consumeren.

In vrijwel alle gevallen geldt in het geval van productwaarschuwingen dat je het artikel óók zonder bon kunt terugbrengen naar het verkooppunt. Aangezien deze thee via meer informele kanalen wordt verhandeld, is er geen sprake van een centraal gecoördineerde terugroepactie en de kans dat je je geld terugkrijgt, is dan ook klein.

De NVWA roept mensen op om melding te maken van vergelijkbare producten die op de Nederlandse markt zijn. En heb jij deze thee geconsumeerd en ervaar je klachten? Raadpleeg dan een arts.