NVWA waarschuwt: deze zonnepanelen geven risico op elektrische schok

De oorzaak wordt gezocht in vroegtijdige veroudering, zo vermeldt het bedrijf. De in deze zonnepanelen gebruikte achterpanelen zijn gemaakt van polyamide, maar dit materiaal kan sneller kapot gaan dan verwacht. Het gaat om zonnepanelen die geproduceerd zijn toen het bedrijf nog bekend stond als SCHOTT Solar.

Ben jij in het bezit van zonnepanelen van één van de hierboven genoemde modellen? Dan raadt de fabrikant aan om ze niet zelf te controleren .

ECORAN adviseert klanten met klem het volgende: "Laat de zonne-installatie uitsluitend controleren door gekwalificeerde of deskundige personen (gespecialiseerd personeel). Verstrek deze informatie altijd aan alle personen die aan de installatie werken of er op een andere manier mee in contact komen! Technisch personeel moet voor aanvang van werkzaamheden worden geattendeerd op het beschreven gevaar."