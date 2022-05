NVWA: Pas op voor erectiestimulerende honing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten om het product Epimedyumlu Macun niet te gebruiken. In deze kruidenpasta met honing is sildenafil gevonden, een stof die alleen door artsen mag worden voorgeschreven. Het komt voor in geneesmiddelen bij erectiestoornissen. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden zoals hartklachten, diarree en een wazig zicht.