NVWA: "Mogelijk risico op verstikking door papieren rietjes" 21-04-2022

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leidt het gebruik van papieren rietjes mogelijk tot het risico op verstikking. Dat geldt met name voor kinderen en mensen met een beperking. Stukjes kunnen week worden, losschieten en bij kinderen in hun keel terecht komen. De afgelopen tijd ontving de NVWA ruim vierhonderd meldingen.

In bijna al deze gevallen betreft het rietjes in drinkpakjes. De drinkpakjes werden langzaam leeggedronken, waardoor de papieren rietjes week worden en onderdelen los kunnen komen. Dat leidt tot mogelijke risico's op verstikking, en volgens de NVWA is dat met name een risico voor kinderen en mensen met een beperking.

"Vermijdbaar risico, maar let wel op"

Door de NVWA wordt gesproken over een "vermijdbaar risico dat met voldoende oplettendheid beperkt kan worden". Ouders en verzorgers krijgen het advies om even in de buurt te blijven als hun kinderen of mensen met een beperking iets drinken via een papieren rietje.

In de gevallen waarvan vast is komen te staan dat mensen stukjes papier binnenkregen, konden zij dit zelf uithoesten. Volgens de toezichthouder zijn er "geen daadwerkelijke verstikkingen of noodsituaties gemeld."

Alle bevindingen van de NVWA kun je hier nalezen.

Verbod op plastic rietjes

Eind februari heeft de NVWA mensen opgeroepen om problemen met papieren rietjes te melden. Naar aanleiding daarvan kreeg de toezichthouder zo'n 1300 meldingen. Die gingen overigens niet allemaal over mogelijk verstikkingsgevaar: ook klachten over de algehele kwaliteit van het papieren alternatief konden bij de NVWA worden gemeld.

Sinds de Europese Unie plastic rietjes heeft verboden, is het papieren rietje als meest gebruikte alternatief inmiddels de norm. De NVWA laat verder weten in gesprek te gaan met fabrikanten van papieren rietjes, dit om "mogelijke alternatieven met de fabrikanten te bespreken dan wel de kwaliteit van papieren rietjes te verbeteren".

Deze meldingen worden ook gedeeld met de Europese Commissie.

Bron: ANP, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit