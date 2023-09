NVWA legt fokker Franse bulldog fikse boete en dwangsom op

Voor het eerst sinds de verscherpte maatregelen tegen het fokken van kortsnuitige honden is de maximale boete van 3000 euro opgelegd. De hondjes die bij de fokker vandaan kwamen lijden onder een te korte snuit en een abnormale ademhaling. De boete is uitgedeeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Naast de boete krijgt de fokker ook een last onder dwangsom. Elke keer als de ondernemer opnieuw de fout in gaat, krijgt hij een dwangsom van 1500 euro. De totale dwangsom kan oplopen tot 9000 euro, meldt de NVWA. Doorgefokte honden kunnen schadelijke uiterlijke kenmerken hebben, waaronder een korte snuit of een afwijkende schedelvorm. Daardoor kunnen ze onder andere slecht ademen. Het is daarom verboden om met dergelijke honden te fokken.