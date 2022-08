NS staakt: heb jij recht op compensatie? Gisteren • leestijd 3 minuten • 650 keer bekeken • bewaren

Het zal niemand ontgaan zijn: medewerkers van NS zijn al een aantal dagen bezig met een estafettestaking als gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen over achterblijvende lonen en hoge werkdruk. Het is natuurlijk ontzettend vervelend om niet met te trein te kunnen. Wij zetten voor je op een rijtje wanneer je recht hebt op compensatie en hoe je dit regelt.

De stakingen lopen bijna ten einde. Woensdag zal de laatste dag zijn dat er gestaakt wordt. Of dit ook echt de laatste stakingsdag is, moet nog blijken. Vakbonden en NS-medewerkers hebben al aangekondigd over te gaan tot een landelijke staking in september als er geen gehoor wordt gegeven aan de gestelde eisen.

Compensatie bij binnenlandse reizen

Des te meer reden om goed op de hoogte te zijn van eventuele compensatiemogelijkheden.

Bij een staking is op sommige dagen de ‘stakingsregeling NS’ van kracht. NS maakt op de stakingsdag bekend of de stakingsregeling van kracht is. Je kunt dan aanspraak maken op twee regelingen: de NS Geld Terug bij Vertraging Regeling (GTBV) of de tegemoetkoming voor vervangend vervoer (op aangewezen dagen).

De 'Geld terug bij vertraging'-regeling van de NS

Bij een volledig uitgevallen reis en bij vertraging van 30 minuten of langer, kun je geld terugvragen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van het eventuele abonnement waar je mee reist en hoe lang de vertraging is. Het volledige overzicht kun je hier vinden.

Goed om rekening mee te houden: je kunt alleen een beroep doen op de stakingsregeling voor het gedeelte van je reis dat je door de staking niet hebt kunnen maken. Stel dat je van Rotterdam naar Amsterdam reist en pas vanaf Utrecht zijn er geen treinen meer beschikbaar, dan heb je alleen voor dat laatste gedeelte van je reis recht op compensatie.

De tegemoetkoming voor vervangend vervoer

Mocht je besluiten gebruik te maken van de tegemoetkoming omdat je gebruik hebt moeten maken van vervangend vervoer, dan zit daar wel een voorwaarde aan. Je kunt aanspraak maken op maximaal 25 euro per persoon.

Tegemoetkoming voor elke dag?

Als er aaneensluitende stakingsdagen zijn wordt voor aanvang bekendgemaakt voor hoeveel dagen er een verzoek voor tegemoetkoming in kosten voor vervangend vervoer kan worden gedaan. In het geval van de huidige staking kan dat voor woensdag 24, vrijdag 26 en maandag 29 augustus.

Geen stakingsregeling

Geldt de stakingsregeling niet? Je kunt dan alsnog gebruikmaken van de eerste regeling. Hiermee kun je een deel van het oorspronkelijke bedrag van je reis vergoed krijgen.

Compensatie bij internationale reizen

Ook bij een internationale reis heb je in sommige gevallen recht op compensatie. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding moet je aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

- Je bent in het bezit van een geldig ticket voor de vertraagde trein.

- De vertraging was bij aankoop van het ticket onbekend en niet vermeld.

- Het verzoek tot compensatie is binnen drie maanden na afloop ingediend bij NS International Klantenservice.

Thalys

Als je vertraging oploopt met de Thalys heb je recht op compensatie vanaf een vertraging van 30 minuten of langer. Vanaf 30 tot 59 minuten heb je recht op 20 procent van de ticketprijs enkele reis in Thalys-tegoedbonnen. Van 60 tot 119 minuten heb je recht op 50 procent van de ticketprijs enkele reis in tegoedbonnen of 25 procent van de ticketprijs in geld. Bij 120 minuten of meer heb je recht op 100 procent van de ticketprijs enkele reis in tegoedbonnen of 50 procent van de ticketprijs in geld.

Eurostar, Interrail en Eurail

Vertraging opgelopen tijdens een reis met Eurostar, Interrail of Eurail? Verzoek tot compensatie kan alleen rechtstreeks bij deze organisaties ingediend worden.

Overige internationale treinen

Heb je gebruik gemaakt van de ICE International, Intercity Brussel, Intercity Berlijn of TVG? Vanaf een vertraging van 60 minuten of meer heb je recht op compensatie. Van 60 tot 119 minuten heb je recht op 25 procent van de ticketprijs enkele reis, en bij 120 minuten of meer heb je recht op 50 procent van de ticketprijs enkele reis.

Verzoek indienen

Wil je een verzoek indienen voor de Geld Terug bij Vertraging Regeling-regeling? Dat kun je doen via je MijnNS-account of dit webformulier. Kies je voor de tegemoetkoming? Dan kun je de vergoeding aanvragen bij de chatbot van NS, beschikbaar tussen 07.00 en 23.00. Wil je een vergoeding aanvragen voor een internationale reis, met uitzondering van Eurostar, Interrail en Eurail? Dan kun je terecht bij de NS International Klantenservice.