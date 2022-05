NS plaatst inleverautomaten voor plastic flesjes op stations

In 2023 worden de inleverautomaten op nog eens zeventien stations neergezet. Uiteindelijk komen er op vijftig stations inleverpunten voor plastic flesjes. NS is één van de eerste partijen in Nederland die statiegeldverpakkingen inzamelt in de openbare ruimte. Statiegeld Nederland en NS hebben eind 2021 hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.