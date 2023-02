theme-icon Wonen

Starter heeft kans op slechts 3 procent van de Nederlandse koopwoningen Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De torenhoge huizenprijzen zijn eindelijk wat aan het dalen. Maar een alleenverdienende starter heeft nog steeds een minimale kans om een woning te bemachtigen. Een starter kan slechts 3,4 procent van de koopwoningen financieren, meldt de NOS. Tweeverdieners daarentegen hebben minder zorgen. Zij kunnen kiezen uit 40 procent van het aanbod.

Volgens de NOS zijn de verschillen per regio erg groot. Bij ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten komt een starter in aanmerking voor minder dan 1 procent van de koopwoningen. Uiteraard heb je meer kans als je zoekt in de regio’s Groningen of Heerlen, blijkt uit cijfers van taxatiebedrijf Calcasa.

Gemiddelde prijs bedraagt 447.00 euro

In de tweede helft van 2022 daalden de huizenprijzen voor het eerst sinds 2013 flink. Toch is de gemiddelde Nederlandse woning met een prijs van 447.000 euro nog ver buiten bereik van de gemiddelde starter, zegt Calcasa. Eind vorig jaar konden mensen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar ongeveer 200.000 euro lenen. Dit is gebaseerd op een gemiddeld salaris van 45.000 euro en een rente van 4 procent, aldus de NOS.

Slechte positie starter verder verslechterd

"De positie van de starter is alleen maar verslechterd de afgelopen jaren", stelt Tijs Pellemans van Calcasa. "De woningprijzen zijn de grootste oorzaak. Die zijn de afgelopen vijf jaar veel harder gestegen dan de inkomens en ook veel harder dan de rentes in het begin zijn gedaald."

"Eigenlijk kom je bepaalde gebieden helemaal niet meer in als starter", stelt Pellemans. Als je als starter opzoek bent naar een woning onder de twee ton dan kun je het best Noord- en Zuid- Holland en Noord- Brabant vermijden. In de minder dichtbevolkte provincies zoals Limburg, Groningen, Friesland of Zeeland is er een grotere kans op het vinden van een woning.

Stellen hebben meer kans

Ben jij een starter en ga jij samen met iemand een huis kopen? Dan heb je geluk, want de kansen om een woning te vinden bij tweeverdieners is een stuk gunstiger. Volgens het NOS hebben tweeverdieners namelijk met gemiddeld een hypotheek rond 360.000 euro de mogelijkheid om bijna veertig procent van de huizen in Nederland te financieren.

Ondanks de afschaffing van de eenmalige vrije schenking van 100.000 euro, hebben toch nog enkele starters hiervan kunnen profiteren. Zij komen hierdoor in aanmerking voor maar liefst een kwart van de Nederlandse koopwoningen.

Voorlopig nog geen goed nieuws

Zullen de dalende huizenprijzen ervoor zorgen dat er voor jonge huizenkopers de komende tijd wat meer woningen beschikbaar komen? Pellemans verwacht dat de positie van starters zal verbeteren, maar niet significant. "Er moet veel voor gebeuren om de stijging van afgelopen vijf jaar goed te maken." NOS