Nooit meer brak: Werken anti-katermiddelen tegen een kater? Vandaag • leestijd 3 minuten • 1858 keer bekeken • bewaren

Na een avondje drinken of drugs gebruiken kun je de volgende dag flink last hebben van hoofdpijn, misselijkheid of uitdroging. Kortom: een kater. Gelukkig zijn er talloze poedertjes en pillen die claimen je te helpen tegen de gevolgen van alcohol- of drugsgebruik. Maar zijn deze anti-katermiddelen echt je geld waard?

Een korte zoektocht op internet levert meer dan twintig soorten anti-katerpillen, -strips en -poeders op. Hoewel de bedrijven hun producten niet altijd letterlijk 'anti-katermiddel' noemen, beweren ze wél dat deze producten je helpen tegen de symptomen van een kater.

Kassa neemt vijf populaire anti-katermiddelen onder de loep:

Reset Afterdrink

After Alcohol Detox van Vaud

Fixer van WiWa Health (gericht op een kater door drugs- in plaats van alcoholgebruik)

Drink Recovery van Vit2Go

Strippie

© Deze vijf middelen zijn door Kassa onder de loep genomen

Deze middelen beloven je op verschillende manieren om je je minder brak te laten voelen. Zo claimt After Alcohol Detox een “krachtige Detox-ervaring na alcoholgebruik” te zijn en zegt Reset Afterdrink “het lichaam tot 5 keer sneller te herstellen na het drinken van alcohol.”

Multivitamines

Om te begrijpen hoe deze middelen te werk gaan, raadpleegt Kassa wetenschapper Pim Linnebank van de Universiteit van Amsterdam. Hij legt uit dat deze middelen eigenlijk een vorm van voedingssupplementen zijn.

Linnebank legt uit hoe deze middelen te werk gaan. Volgens hem zijn deze pillen en poeders een vorm van voedingssupplementen: “Je kunt deze anti-katermiddelen in grofweg twee categorieën indelen: multivitamines en kruidenextracten. In Fixer – dat gericht is op een drugskater – zit daarnaast een stof die dient als voorloper van serotonine.”

Wat is een kater eigenlijk?

Volgens Linnebank ontstaat een kater door verstoringen in het lichaam na alcohol- of drugsgebruik. “Daardoor voel je je op meerdere manieren slecht: je hebt hoofdpijn, een slecht humeur, concentratieproblemen, of bent uitgedroogd of misselijk.”

Hij vervolgt: “Bij alcohol is de belangrijkste oorzaak de giftige stof acetaldehyde, een afbraakproduct van alcohol. Bij drugs zoals MDMA ontstaat de kater vooral doordat je voorraad serotonine is uitgeput. MDMA heeft extra serotonine vrijgemaakt waardoor je je goed voelde, maar doordat die voorraad is uitgeput, krijg je een kater.”

Werken anti-katermiddelen echt?

Over de vraag of deze middelen een kater effectief bestrijden, is de wetenschap duidelijk: “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze middelen effectief zijn in het verlichten van een kater”, aldus Linnebank.

Wetenschapper Pim Linnebank geeft uitleg over de anti-katermiddelen aan presentatrice Mai Verbij © Kassa

Er bestaat überhaupt geen middel dat een kater echt kan verlichten. “De middelen pakken de hoofdoorzaak van een alcoholkater – de giftige stof acetaldehyde – niet aan. Daar is nog niks op gevonden. Ook is er geen bewijs dat het extra ingrediënt in Fixer iets doet tegen je serotoninetekort.”

Verboden claims

Ook zijn de claims die deze middelen maken verboden: “Deze producten zijn voedingssupplementen, en die mogen geen medische claims maken,” stelt de Keuringsraad, die toezicht houdt op gezondheidsclaims.

“Ze mogen niet beweren dat een ziekte, zoals een kater of hoofdpijn, voorkomen of verhelpen. Ze mogen alleen stellen dat het middel bedoeld is voor als je gezond bent en dat wilt blijven, als aanvulling op de voeding.”

Met twee van de onderzochte anti-katermiddelen was de Keuringsraad eerder in contact. Reset Afterdrink heeft eerder verboden claims aangepast, maar doet nog steeds uitspraken die niet zijn toegestaan. Met het bedrijf achter Fixer was de Keuringsraad nog in gesprek over de aanpassingen.

Websites offline gehaald

Inmiddels zijn de bedrijven achter zowel Reset, Strippie, Fixer, Drink Recovery en After Alcohol Detox van de Keuringsraad in gesprek om hun claims aan te passen.

In een schriftelijke reactie aan Kassa benadrukt Reset: "Reset is samengesteld uit verschillende voedingsstoffen en valt onder de categorie “voedingssupplementen”. Dit is waarom wij het woord “kater” dus niet gebruiken."

Lees hieronder de volledige reactie van Reset (.pdf)

Strippie heeft na contact met de Keuringsraad besloten om te stoppen met het product. De bedrijven achter Fixer, Drink Recovery en After Alcohol Detox hebben niet gereageerd op onze vragen.

De producent van Drink Recovery heeft inmiddels ook zijn Nederlandse website offline gehaald.

Wat helpt eigenlijk wél tegen een kater?

Het beste middel tegen een kater is natuurlijk om geen alcohol of drugs te gebruiken. Heb je toch te diep in het glaasje gekeken of ben je onder invloed van drugs geweest? Wetenschapper Pim Linnebank heeft wat tips om zo snel mogelijk van de kater af te komen.

Drink voldoende water, vooral tussendoor en voor het slapen gaan;

Zorg dat je gezond eet, zowel vóór als na het gebruik van alcohol of drugs.

Bekijk de Kassa-reportage

Een vriendengroep probeerde drie anti-katermiddelen zelf uit. Bekijk hun ervaringen in de video hieronder.

De video is ook te zien op Kassa's YouTube-kanaal.