Nog zeker een jaar hoge kosten voor huishoudens met stadsverwarming

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat hij een ‘eerlijke prijs’ wilt voor stadswarmte. Deze warmte komt vrij door een elektriciteitscentrale of afvalverwerker.

Stadsverwarming is een milieuvriendelijke manier van verwarmen. De prijs hiervan wordt door de gasprijs bepaald. De afgelopen tijds steeg de gasprijs hard en zo ook stadsverwarming. Jetten wilt een wet die de ontkoppeling gaat regelen. Het duurt echter tot langer tot deze wet klaar is. Vermoedelijk pas in 2023.