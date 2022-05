Nog geen terugroepactie voor Kinder Surprise-ei na mogelijke salmonella-uitbraak 05-04-2022 • leestijd 1 minuten • 1482 keer bekeken • bewaren

De NVWA ziet nog geen aanleiding om Surprise-eieren van het merk Kinder terug te roepen. Eerder werd bekend dat dit al wel in België gebeurt, omdat deze chocolade eieren gelinkt worden aan een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen.

Het is niet duidelijk of er salmonella-infecties zijn ontstaan door de bewuste producten in Nederland. Wel heeft het RIVM twee meldingen gekregen van jonge kinderen die ziek zijn geworden door de salmonella-bacterie. "Labonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om dezelfde stam als die bij uitbraken elders in Europa te zien is, maar wij weten niet wat deze kinderen hebben gegeten", zegt een woordvoerder.

Onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen of de Kinder Surprise-eieren of andere producten van een Belgische Ferrero-fabriek in Nederland zijn verkocht die in verband worden gebracht met de salmonella-uitbraak.

"We zijn er druk mee bezig, veiligheid staat voorop. Maar we hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat producten uit de Belgische fabriek hier zijn verspreid", zegt een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

