Nip-test volgend jaar gratis aangeboden aan alle zwangere vrouwen

lampje1watt

21 apr. 2022 - 20:21

Geweldig! Nu zullen we snel verlost zijn van die warme, sociale, vriendelijke altijd vrolijke mensen. Baan vrij voor het Herenvolk! Goed nieuws voor die mensen dat er niet meer van hun zullen komen, kunnen ze gerust gaan slapen. Gelukkig ben ik perfect! Of, toch niet niet, niet sociaal genoeg of zo, gelukkig is er die organisatie die mijn soort mensen helpt, voor ons spreekt, en al jaren op zoek is naar een genetische marker zodat ook mijn soort er niet meer hoeft te zijn! /S De test wordt gratis aangeboden, dus waarom zou je het niet doen? (lees: verplicht) De vervolgbehandeling wordt indien gewenst ook gratis direct ingezet? (lees: verplichte abortus)