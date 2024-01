Nieuws: Migranten ziek door werkdruk distributiecentra Albert Heijn

27 dec. 2023 - 12:18

Heb 40 jaar bij ah gewerkt maar weet dat de mentaliteit van de vakkenvullers ook behoorlijk is veranderd. Geen zin en geen tijd of ik heb hoofdpijn.ben van de oude generatie die te horen kreeg dat we neer moesten dien in een uur omdat we met minder personeel hetzelfde werk moesten doen want de aandeelhouders eisten meer. En in mijn periode kon je niet zo makkelijk overstappen naar andere baan. Leeftijd 🥴 vriendin werkte bij andere supermarkt en daar was hetzelfde probleem. Werken in een supermarkt is op IEDERE plek niet makkelijk.