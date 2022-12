theme-icon Geld

Nieuwe wet: Huurders beter beschermd tegen hoge huurprijs woning Vandaag • leestijd 3 minuten • 3525 keer bekeken • bewaren

Vanaf 2024 treedt er een nieuwe wet in werking die huurders beter beschermt tegen torenhoge huurprijzen. Vanaf dat moment vallen woningen die momenteel een maandelijkse huurprijs tot en met 1021 euro hebben onder het puntenstelsel. Dat houdt in dat de huurprijs wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van de huurwoning én dat het bewoners de gelegenheid biedt om naar de huurcommissie te stappen voor huurverlaging.

Daarnaast wordt de jaarlijkse huurverhoging voor woningen in het middensegment beperkt. Deze stijging mag niet hoger zijn dan de gemiddelde stijging van de CAO-lonen plus een half procent. Het zou vooralsnog gaan om een tijdelijke maatregel die van kracht is 'zolang huurwoningen in het middensegment schaars zijn'.

Dit werd al eerder aangekondigd door de Rijksoverheid, maar de contouren van de wet zijn nu wat duidelijker. Overigens is er voor zowel voor- als tegenstanders van de wetswijziging voldoende ruimte om kritiek te uiten: begin 2023 gaat de wet namelijk in consultatie en op basis daarvan besluit het kabinet op een later moment of de voorgenomen wetswijziging nog extra wijzigingen behoeft.

Meer woningen met huurbescherming door nieuwe wet

Op dit moment is het nog zo dat huurbescherming wat betreft de maximale huurprijs geldt tot de sociale huurgrens. Dat zijn woningen met een maximale huur van 764 euro (en volgens het puntenstelsel 141 punten).

Zijn woningen volgens het puntenstelsel meer waard? Dan staat het verhuurders vrij om te vragen wat ze willen. En dat leidt op de overspannen woningmarkt tot de nodige excessen: met name in grote, gewilde steden betalen mensen doorgaans véél meer huur voor een huurwoning dan deze op basis van het puntenstelsel waard is. Procentueel gezien zijn deze huurders bovendien vaak een te groot deel van hun inkomen kwijt aan huur.

Wet geldt alléén voor nieuwe huurcontracten

Zit jij momenteel in een woning die eigenlijk te duur is? Dan heb je in beginsel pech. Het gaat vooral om nieuwe huurovereenkomsten: lopende contracten worden namelijk ongemoeid gelaten en je kunt dus niet zonder meer met terugwerkende kracht een huurverlaging afdwingen.

Toch is de verwachting van de verantwoordelijke minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge dat verhuurders nieuwe contracten afsluiten met zittende huurders, ook al zijn ze daartoe niet verplicht. Als deze huurders besluiten te verhuizen omdat ze het simpelweg niet meer kunnen betalen, zou de nieuwe huurder immers een contract afsluiten onder de nieuwe maatregelen, zo is de gedachte. En dat zou volgens De Jonge betekenen dat uiteindelijk zo'n 90 procent van de huurwoningen onder het nieuwe systeem valt.

Buitenruimte en energielabel

Nieuw aan de wet is dat het energielabel zwaarder gaat meetellen in de bepaling van de kwaliteit van de woning, en daarmee dus op de huurprijs. Heeft een woning energielabel C of hoger? Dan is dat een reden om de woning extra punten toe te kennen. Heeft een woning daarentegen energielabel E of lager? Dan worden er punten in mindering gebracht.

De gedachte is dat woningbezitters zo eerder geneigd zijn om hun huurwoningen te verduurzamen. Voor huurders is dat met het oog op de torenhoge energieprijzen ook goed: wie in een energiezuinige woning woont, is immers minder geld kwijt aan stookkosten.

Ook de beschikbare buitenruimte telt voortaan mee in het puntenstelsel. Momenteel krijgt een woning alleen punten voor een buitenruimte (een tuin, balkon of dakterras) van meer dan 25 vierkante meter, dat gaat voortaan tellen voor alle buitenruimte.

Omdat er steeds meer appartementencomplexen worden gebouwd met kleine balkons of überhaupt geen buitenruimte, hoopt minister De Jonge dat meer woningen worden voorzien van buitenruimte.

Verhuurders én Woonbond niet blij, maar om verschillende redenen

Wellicht weinig verrassend, maar huurders van woningen in de vrije sector zijn niet te spreken over de aanstaande wetswijziging. Ze zijn bang dat ze minder rendement overhouden aan de verhuur van woningen en spreken de vrees uit dat ze misschien wel woningen moeten verkopen als het niet winstgevend genoeg is.

Het resultaat daarvan zou zijn dat er uiteindelijk juist minder huurwoningen zullen zijn. In werkelijkheid zal het hier eerder gaan om de vrees dat een lucratief verdienmodel door nieuwe wet- en regelgeving wordt bemoeilijkt.

Ook de Woonbond is kritisch, maar dan juist omdat de voorstellen niet ver genoeg gaan, zo tekent RTL Nieuws op uit de mond van woordvoerder Matthijs ten Broeke: "Wij willen huurbescherming tot 250 punten of een huur van 1386 euro. Voor veel meer huizen in de vrije sector dus. Bovendien vinden we dat de bescherming direct ook voor zittende huurders moet gelden. Zij profiteren er nu niet van, ook al betalen ze veel te hoge huren"

Bron: RTL Nieuws