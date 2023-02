Nieuwe onrust rond DSB 12-10-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

De perikelen rond DSB Bank hebben maandag een nieuw hoofdstuk gekregen. De Volkskrant meldde dat het voortbestaan van de bank van Dirk Scheringa aan een zijden draadje hangt. Volgens Het Financieele Dagblad heeft Scheringa geprobeerd de bank te verkopen aan andere Nederlandse banken. Dat zou zijn mislukt.

De Volkskrant stelde op basis van bronnen bij het ministerie van Financiën dat De Nederlandsche Bank (DNB) klaar staat om in te grijpen. Het zou gaan om een zogenoemde noodregeling. Een woordvoerder van DSB Bank noemde dit ,,absoluut onjuist''. De zegsman wilde niet verder op de berichtgeving in de media ingaan. DNB is nog onbereikbaar voor commentaar. Bij de centrale bank zou sinds zondagavond druk overleg zijn gevoerd. Het ministerie van Financiën wil nog niet ingaan op de berichten.

DSB Bank is in grote problemen gekomen doordat klanten met te hoge hypotheken zijn opgezadeld. De Stichting Hypotheekleed heeft klanten van de bank anderhalve week geleden opgeroepen hun geld bij de bank weg te halen, waarna de DSB-site voor internetbankieren enkele dagen moeilijk bereikbaar was. DSB stelde toen dat er weinig spaargeld van de rekeningen was gehaald, maar vorige week wilde de bank geen nieuwe gegevens meer verstrekken.

De voorzitter van Stichting Hypotheekleed, Pieter Lakeman, stuurt aan op een faillissement van DSB Bank. Volgens hem zouden gedupeerde klanten daarbij beter af zijn.

Een noodregeling houdt in dat De Nederlandsche Bank de touwtjes in handen krijgt. Dergelijke situaties komen amper voor. De laatste keer dat de centrale bank moest ingrijpen, was bij Icesave in oktober vorig jaar. Van der Hoop Bankiers was in december 2005 de laatste Nederlandse bank die onder het bewind van DNB kwam te staan.

DSB Bank leek vorige week juist in een rustiger vaarwater te zijn beland door een akkoord met een deel van de gedupeerden. Met het Steunfonds Probleemhyptheken werd afgesproken dat voor klanten die kampen met te hoge schulden een oplossing zou worden gezocht. ANP