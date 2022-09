Nieuwe herhaalprik coronavaccin op komst: wie krijgt een uitnodiging? Vandaag • leestijd 3 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

Vanaf dinsdag 13 september 2022 ontvangen sommige Nederlanders van 12 jaar en ouder weer een uitnodiging voor een herhaal- of boosterprik met één van de goedgekeurde coronavaccins. Maar dat geldt niet voor iedereen. Welke groepen krijgen de uitnodiging? Wie krijgen 'm als eerste? Wat zijn de voorwaarden en hoe zit het allemaal ook alweer?

Het coronavirus. Misschien heb je daar de afgelopen maanden weinig of niet aan gedacht. Van beperkende maatregelen was immers geen of nauwelijks sprake en de besmettings- en ziekenhuiscijfers waren niet alarmerend en redelijk stabiel.

Bovendien geldt dat de urgentie eerlijk gezegd ook naar de achtergrond verdween: nieuws over de enorme inflatie, de koopkrachtdaling, torenhoge gas- en energierekeningen én de oorlog in Oekraïne begonnen de krantenkoppen te domineren.

Maar helemaal verdwenen is het virus niet. Sterker nog, de volgende herhaalprik komt binnen enkele dagen beschikbaar. Hoe zit het en wie komen er (niet) voor in aanmerking?

Nieuwe prikronde: uitnodigingen vanaf 13 september

Er staat landelijk dus een nieuwe ronde herhaalprikken gepland, onder meer met het oog op de naderende herfst. Dit is wat de Rijksoverheid er op de eigen website over te melden heeft:

"Iedereen van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt."

Wie het meeste risico loopt om ziek te worden, is dus als eerste aan de beurt. En deze mensen krijgen dan ook als eerste een uitnodiging. De eerste uitnodigingen ploften vandaag op de mat.

De eerste herhaalprikken kunnen vanaf maandag 19 september op afspraak worden gehaald bij één van de GGD-locaties.

Wie worden als eerste uitgenodigd voor de herhaalprik?

Deze groepen worden als eerste uitgenodigd en komen als eerste in aanmerking voor een herhaalprik, aldus de Rijksoverheid:

Zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten of cliënten , en;

die contact hebben met of , en; Mensen met een verhoogd risico om ziek te worden , zoals; Mensen van 60 jaar en ouder ; Mensen tussen de 12 en 59 jaar oud die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik ; Bewoners van zorginstellingen ; Mensen met het syndroom van Down

, zoals;

Hoe krijg je de uitnodiging voor de herhaalprik?

Zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact worden uitgenodigd via hun werkgever.

Mensen tussen de 12 en de 59 jaar die gezien hun medische geschiedenis een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte krijgen een uitnodiging via de huisarts.

Nederlanders tussen de 12 en de 59 jaar die geen verhoogd medisch risico lopen, krijgen geen individuele uitnodiging. Deze mensen mogen indien gewenst wél een herhaalprik halen, maar krijgen dus geen aparte uitnodiging en zijn pas aan de beurt nadat mensen uit kwetsbare groepen de gelegenheid hebben gekregen om een herhaalprik te nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor de herhaalprik?

Er zijn in principe twee voorwaarden waar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking komen voor de herhaalprik:

Je laatste vaccinatie moet langer dan drie maanden geleden zijn, en;

moet zijn, en; Je moet de basisserie (1x een prik van Janssen of 2x een prik van BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax) hebben afgerond

Voldoe je hier niet aan? Dan kom je nog niet in aanmerking voor de herhaalprik. En dat komt doordat de vaccins die in de aanstaande prikronde worden verstrekt, enigszins zijn aangepast om ook bescherming te bieden tegen de omikronvariant.

Mensen die korter dan drie maanden geleden besmet zijn geraakt met het coronavirus, krijgen het advies om nog even te wachten. Pas zodra de periode van drie maanden verstreken is, zou het halen van een herhaalprik zinvol zijn.

Is het halen van de herhaalprik verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Het is geheel aan jou of je besluit om nogmaals een prik te halen (sommigen hebben er inmiddels al vier gehad), of je er na het halen van de basisserie eigenlijk wel klaar mee bent omdat je de noodzaak niet meer ziet, of dat je de basisserie überhaupt nooit hebt gehaald.

De Rijksoverheid raadt zieke en kwetsbare mensen overigens wel aan om er eentje te halen:

"De herhaalprik is voor u extra belangrijk omdat u een hoger risico heeft om ernstig ziek te worden door corona. Dat komt doordat bij u het immuunsysteem minder goed werkt. Met de herhaalprik brengt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil."

Over het algemeen wordt aangenomen dat een boosterprik de bescherming weer een tijdje extra op peil brengt en dat de kans op ernstig ziekteverloop erdoor afneemt. Maar van dwang of een verplichting is geen sprake, de keuze om al dan geen prik te halen is geheel aan jou.