Nieuwe auto aanschaffen? Dan ben je inmiddels zo'n 42 duizend euro kwijt

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto is in 2022 boven de 42 duizend euro uitgekomen. Dat blijkt uit data van RDC en Bovag. In 2012 lag de gemiddelde prijs nog op 25 duizend euro. Voornamelijk dieselauto’s zijn hard in aanschafprijs gestegen, maar ook de aanschaf van een elektrische auto is een forse aanslag op de portemonnee.

In 2021 lag de gemiddelde aanschafprijs van een auto nog op 40.423 euro. Het gaat hierbij om de gemiddelde prijs van auto’s die daadwerkelijk zijn gekocht.

Alle soorten auto's sterk in aanschafprijs gestegen

Nieuwe benzineauto’s zijn in de afgelopen tien jaar zo’n 60 procent duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs is in de afgelopen tien jaar gestegen van 21.000 naar zo’n 33.000 euro.

Ten opzichte van een dieselauto is een benzineauto nog een koopje; de gemiddelde verkoopprijs ligt inmiddels boven de tussen de 60.000 en 70.000 euro, waar die in 2022 nog op 34.000 euro lag.

Voor een elektrische auto ben je nu gemiddeld zo’n 51.000 euro kwijt. Dat is minder dan in de afgelopen jaren het geval was. Tussen 2015 en 2019 lag de gemiddelde verkoopprijs van een EV tussen de 70.000 en 80.000 euro.