Nieuwbouw en verduurzaming "vergroten risico op woningbranden"

Lieuwe de Witte, lector Brandveiligheidskunde bij het NIPV, benadrukt in het AD dat het verhogen van het aantal brandweerinzet niet de oplossing is. Met de gigantische woningopgave die tot en met 2030 voorligt, waarbij bijna één miljoen extra woningen nodig zijn, wordt fabrieksmatig bouwen gezien als een manier om snelheid te maken.

Het NIPV en de brandweer benadrukken dat er dringend nieuwe regelgeving nodig is. Hans Zuidijk, regionaal commandant Veiligheidsregio Hollands Midden bij de brandweer, laat aan het AD weten: “We staan aan het begin van een grote woningbouwuitbreiding, en als we dit nu al signaleren is het belangrijk om te kijken hoe we hier wat aan kunnen doen.’’

De brandweer maakt zich daarnaast zorgen over de verduurzaming van woningen. In de laatste jaren is er een snelle toename van isolatie van bestaande woningen, wat goed is voor het verminderen van stookkosten en voor het klimaat. Maar deze isolatie brengt niet altijd alleen voordelen met zich mee; er zijn ook risico's aan verbonden. Het NIPV ziet een groeiend gebruik van brandbare isolatiematerialen in zowel daken als buitengevels.