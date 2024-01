Nieuw: Kassa's WhatsApp-kanaal! Abonneer je en mis niks van Kassa 20-12-2023 • leestijd 6 minuten • 8322 keer bekeken • bewaren

Kassa heeft sinds kort een nieuw én officieel WhatsApp-kanaal! Abonneer je snel en je bent voortaan altijd als eerste op de hoogte van Kassa-reportages, belangrijk nieuws, hulpartikelen en andere nuttige, praktische informatie. In dit artikel lees je wat we je te bieden hebben, waar en hoe je ons precies kunt vinden én natuurlijk hoe je je op ons kanaal kunt abonneren.

Sinds eind oktober biedt WhatsApp gebruikers in Nederland de mogelijkheid om een kanaal te maken. Op die manier kun je op een laagdrempelige manier informatie delen met volgers die zich op jouw kanaal hebben geabonneerd.

Officiële WhatsApp-kanalen zijn door Meta geverifieerd en verschijnen vanaf dat moment in de openbare zoekresultaten. Deze officiële kanalen herken je aan het groene vinkje. Ook Kassa heeft een WhatsApp-kanaal, en omdat ons kanaal onlangs een groen vinkje heeft gekregen, brengen we dat kanaal vanaf nu graag onder de aandacht.

Een abonnement op Kassa's WhatsApp-kanaal is uiteraard gratis en je kunt je te allen tijde zelf aan- en afmelden. Hoe dat precies werkt, leggen we hieronder uit.

Waar vind je Kassa's WhatsApp-kanaal?

Je kunt Kassa's WhatsApp-kanaal op verschillende manieren vinden. We bespreken ze hieronder.

1. Directe link

Ieder WhatsApp-kanaal heeft een unieke link. Open deze op je smartphone en WhatsApp verwijst je rechtstreeks naar het betreffende kanaal.

Open bovenstaande link op je telefoon en wacht tot het kanaal in WhatsApp wordt getoond. Tik rechtsboven op het belletje om notificaties in te schakelen. Zie je de melding 'Meldingen ingeschakeld' op je scherm? Dan ben je geabonneerd!

2. Zoek het kanaal handmatig op

Als je WhatsApp opent op je telefoon, kun je via het tabblad Updates naar Zoek kanalen. Kies Bekijk alles en voer in de zoekbalk de zoekterm 'Kassa' in. Ook hier geldt dat je na het openen van het kanaal nog even op het belletje rechtsboven moet tikken om meldingen in te schakelen en je daadwerkelijk te abonneren.

3. Scan de QR-code op onderstaande afbeelding

Bekijk je dit bericht op jouw tablet, laptop of computer? Dan kun je de QR-code op onderstaande afbeelding scannen met je telefoon om Kassa's WhatsApp-kanaal direct te openen. Uiteraard moet je ook in dit geval nog wél het belletje aantikken om meldingen in te schakelen en je te abonneren.

Scan deze QR-code en ga direct naar ons WhatsApp-kanaal! Tik nog wel even op het belletje om je te abonneren © Kassa

Waarom heeft Kassa een WhatsApp-kanaal?

WhatsApp is één van de populairste, meest gebruikte apps in Nederland. Wij willen onze volgers dan ook graag een laagdrempelige manier bieden waarmee ze makkelijk op de hoogte kunnen blijven van alles dat Kassa te bieden heeft.

Jij bepaalt zélf of je je wel of niet wenst te abonneren. Je abonneren is in een handomdraai geregeld, en dat geldt óók voor het afmelden. Makkelijker wordt het niet!

Wat ontvang je zoal via Kassa's WhatsApp-kanaal?

Wat zullen we zoal met je delen? Je kunt bijvoorbeeld denken aan spraakmakende reportages uit de Kassa-uitzendingen, maar ook aan relevant, belangrijk (consumenten)nieuws. Vanzelfsprekend zullen ook Kassa's praktische, nuttige en informatieve hulpartikelen niet ontbreken.

Goed om te weten: het gaat om een aanvulling op het reeds bestaande aanbod, niet om een vervanging. Uiteraard blijven we je óók gewoon informeren via onze website, de nieuwsbrief, Instagram, YouTube, X en Facebook. Zo is er voor ieder wat wils.

Hoe vaak ontvang je berichten via Kassa's WhatsApp-kanaal?

Uiteraard zullen wij het kanaal niet onnodig vullen met overbodige berichten en streven wij ernaar om alléén informatie die écht nieuwswaardig en relevant is onder de aandacht te brengen.

Het uitgangspunt is wat ons betreft 'kwaliteit boven kwantiteit'. Om die reden zullen wij je maximaal twee berichten per dag sturen, nooit meer dan dat.

Op de meeste dagen zullen we ons beperken tot één bericht per dag. In het weekend sturen we je slechts bij hoge uitzondering een bericht. En is er niks te melden? Dan vallen we je ook niet lastig.

Op deze manier houden we het niet alleen nuttig en informatief, we voorkomen op deze manier ook dat je het te veel vindt worden.

Wat gebeurt er met de huidige WhatsApp-dienst?

Kassa heeft momenteel een WhatsApp-dienst met enkele duizenden abonnees. Met de komst van het nieuwe WhatsApp-kanaal hopen wij op korte termijn afscheid te kunnen nemen van de reeds bestaande WhatsApp-dienst.

Daar zijn een aantal redenen voor. De huidige WhatsApp-dienst is namelijk vrij omslachtig. Wie zich abonneert op de WhatsApp-dienst in de huidige vorm, moet zich éérst via een tekstbericht aanmelden. Vervolgens moeten wij diegene opslaan als contactpersoon en handmatig toevoegen aan een van de bestaande verzendlijsten. Afmelden moet ook handmatig gebeuren, net als het verwijderen van jouw nummer uit de lijst met contactpersonen.

Met de introductie van de nieuwe WhatsApp-dienst is dat niet meer nodig. Jij bepaalt zélf of je je wenst te abonneren of dat je je abonnement juist stop wenst te zetten. Er is slechts één handeling voor nodig en het is dan ook in een handomdraai gepiept.

Zodra we definitief over zijn naar het WhatsApp-kanaal stoppen we met het bijhouden van de WhatsApp-dienst. Huidige abonnees worden daar te zijner tijd nog over geïnformeerd. Uiteraard zullen we alle contactgegevens dan verwijderen.

Zichtbaarheid, telefoonnummer en privacy: hoe zit dat precies?

Wie ons WhatsApp-kanaal opent, krijgt onderin het telefoonscherm de optie om het één en ander over de privacy na te lezen. Er verschijnt namelijk de volgende tekst: "Dit kanaal heeft extra privacyfuncties voor uw profiel en telefoonnummer. Meer informatie."

Klik je op de tekst 'Meer informatie'? Dan krijg je het volgende scherm te zien:

Privacystatement van WhatsApp-kanalen © Kassa

Deze drie beweringen lichten we hieronder kort toe.

1. Kunnen andere abonnees mijn telefoonnummer of andere gegevens zien?

De eerste bewering in het privacystatement luidt: "U bent niet zichtbaar voor andere volgers".

Deze bewerking klopt. Andere geabonneerden op Kassa's WhatsApp-kanaal kunnen geen enkele informatie over de andere abonnees zien.

Ze zien dus geen namen, telefoonnummers, profielfoto's of andere herleidbare informatie. Kortom, deelname is volledig anoniem.

2. Hebben jullie mijn telefoonnummer nodig voor het WhatsApp-kanaal?

Vervolgens wordt beweerd: "Uw telefoonnummer wordt beveiligd".

Deze bewering klopt. Kassa heeft jouw telefoonnummer namelijk niet nodig. Sterker nog, als jij je abonneert op Kassa's WhatsApp-kanaal, kunnen wij jouw telefoonnummer überhaupt niet zien.

En ook al bewaren we de informatie van de abonnees op onze huidige WhatsApp-dienst vanzelfsprekend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, het nieuwe WhatsApp-kanaal is een meer privacyvriendelijk alternatief, en wel omdat we jouw nummer simpelweg niet hoeven te weten. Ook dat is dus een voordeel van nieuwe WhatsApp-kanaal ten opzichte van de bestaande WhatsApp-dienst.

De enige uitzondering geldt voor abonnees die momenteel in onze contactenlijst staan en zich zowel op de oude WhatsApp-dienst als op het nieuwe WhatsApp-kanaal hebben geabonneerd. Zoals toegelicht willen we op korte termijn stoppen met de WhatsApp-dienst omdat dit nieuwe kanaal de opvolger wordt van de reeds bestaande WhatsApp-dienst.

Zodra we definitief over zijn, worden alle contactgegevens door ons verwijderd.

3. Kunnen jullie mijn profielnaam en foto zien?

De derde bewering luidt: "Beheerders kunnen uw profielnaam zien. Afhankelijk van uw privacyinstellingen kunnen ze ook uw foto zien."

Deze bewering klopt deels. Wij kunnen deze informatie alléén zien van mensen die momenteel in onze lijst met contactpersonen staan. Wij krijgen te lezen: "U kunt alleen individuele volgers zien als ze een contact of beheerder zijn".

Het is voor ons dus niet mogelijk om een lijst van alle abonnees te zien, en de profielnamen en -foto's van deze abonnees zijn voor ons dus ook niet zichtbaar. Voor degenen die nu nog in onze contactenlijst staan, geldt dat ze uit onze lijst met contactpersonen worden verwijderd zodra we over zijn naar dit nieuwe WhatsApp-kanaal.

Kun je reageren op de berichten in Kassa's WhatsApp-kanaal?

Het is niet mogelijk om rechtstreeks – oftewel in het kanaal zelf – te reageren op berichten die we via het kanaal delen.

De enige uitzondering is een reactie achterlaten in de vorm van een emoji. Wij zien niet wie er met een emoji op een bericht heeft gereageerd en het is als abonnee ook niet mogelijk om te zien hoe andere abonnees reageren. We zien slechts een totaaloverzicht van het aantal emoji-reacties.

Reageren kan uiteraard wél op andere manieren: daarvoor verwijzen we je graag naar de verschillende contactmogelijkheden.

Abonneer je nu op Kassa's WhatsApp-kanaal!