"Niet of te laat bezwaar gemaakt? Dan geen compensatie voor spaartaks"

5 sep. 2022 - 15:05

De politiek is al een tijdje bezig om mensen die gespaard hebben te framen van 'spaarders'( wat voorheen toch altijd werd gestimuleerd) tot 'de vermogenden' en inmiddels tot de overtreffende trap daar weer van 'de rijken'. Alsof mensen die geld hebben gespaard of aandelen hebben aangekocht allemaal Bernards Jr zijn of speculanten!! Een overheid die vervolgens mensen gaat aanmoedigen om ipv te huren woningen te gaan kopen....( want dan gaan ze ook beter om met de woning en zijn o.a. zelf verantwoordelijk voor het onderhoud) ook storten ze zich daardoor vaak in te hoge hypotheek kosten ( aflossingsvrije hypotheken..dat is feitelijk gewoon puur geld lenen terwijl de woning van de bank blijft maar alle kosten voor de hypotheeknemer zijn!). En dan is het des roversoverheid om de mensen die wèl hun hypotheek hebben afbetaald als 'vermogenden' neer te gaan zetten. En de overheid houdt de huizenprijzen hoog doordat ze nieuwbouw tegenhouden met achterlijke huurwetgeving waardoor alle investeerders in woningbouw zich nu terugtrekken en de huizenprijzen nog meer zullen gaan stijgen= stijgende WOZ taxaties = meer vermogen om belasting over te kunnen heffen. Dat de overheid ruim 10 jaar lang mensen met spaargeld en aandelen simpelweg beroofd heeft door veel te hoge belasting% te berekenen is al een schande op zich aangezien het belasting% sowieso al progressief is in NL. Door nu ook nog het lef te hebben die mensen het recht op compensatie te ontzeggen is een gotspe van jewelste!!