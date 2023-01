theme-icon Geld

Nibud: Koopkracht stijgt in 2023, veel huishoudens gaan erop vooruit Gisteren • leestijd 3 minuten • 1892 keer bekeken • bewaren

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) presenteert exclusief bij Kassa de halfjaarlijkse koopkrachtcijfers. Het Nibud heeft voor 117 verschillende, veelvoorkomende soorten huishoudens uitgerekend hoe hun koopkracht dit jaar verandert ten opzichte van 2022. Arjan Vliegenthart is directeur van het Nibud, hij is vanavond bij ons te gast in de studio om de koopkrachtcijfers toe te lichten.

Het Nibud stelt: "Financieel gezien wordt 2023 voor de meeste huishoudens een jaar van bijkomen en herstellen van de plotseling hoge uitgaven van het afgelopen jaar. Het omvangrijke compensatiepakket van de overheid zorgt ervoor dat veel huishoudens er dit jaar op vooruit gaan ten opzichte van 2022."

Via deze link kun je de meest recente koopkrachtcijfers van het Nibud inzien. Je kunt een rapportage downloaden waarin de financiële situatie voor de 117 soorten huishoudens wordt uiteengezet, ook staat op de pagina de nodige toelichting en duiding.

Mensen met een bijstandsuitkering gaan erop vooruit

Als je alleenstaand bent en je leeft van een bijstandsuitkering dan ga je er 5% (80 euro per maand) op vooruit. Maar ook een gezin met twee kinderen die moet leven van bijstand heeft veel profijt van de energietoeslag en het kindgebonden budget. Zij gaan er bijna 7% op vooruit (182 euro per maand).

Ook werkenden hebben profijt van het koopkrachtpakket

Een alleenstaande die het minimumloon van 25.000 bruto per jaar verdient en in aanmerking komt voor toeslagen, gaat er met 8% op vooruit. Dat is ruim 160 euro per maand. Maar als je een modaal inkomen hebt van rond de 40.000 euro, dan heb je weinig voordeel: in dat geval ga je er maar 1,6% op vooruit (42 euro per maand).

Directeur Arjan Vliegenthart: "Met deze cijfers willen we níet het signaal geven dat we alles weer kunnen laten vieren en zeggen dat het goed gaat. Nee! Het zijn steriele plaatjes. Wat in je in leven gebeurt heeft meer impact dan de cijfers op de koopkrachtplaatjes, maar de cijfers geven wel een algemeen beeld van de richting waar we het komende jaar naartoe gaan."

Vliegenthart vervolgt: "Mensen hebben een flinke aanslag op hun portemonnee gehad en nu moeten ze even bijkomen". En, zo vervolgt hij: "De betaalbaarheid van het leven is niet zomaar weer terug. Dat kun je niet met een jaartje energieplafond oplossen, we zullen veel dieper na moeten denken over wat er nu nodig is om dit op een goede manier te doen."

Grote zorgen om bepaalde groepen: "Niet eerlijk verdeeld"

Vliegenthart vindt het een belangrijke stap dat deze compensatiemaatregelen er nu zijn, maar er zijn nog steeds groepen die het niet redden. "Wij maken ons grote zorgen over gezinnen in de bijstand maar ook over mensen met hoge zorgkosten en jongvolwassenen die zelf hun geld moeten verdienen tegen een minimumloon."

Daar voegt hij aan toe: "We weten dat deze groepen structureel niet rond kunnen komen en voor wie dit plusje ook niet afdoende zal zijn. Het is niet eerlijk verdeeld"

"Kijk naar wat mensen daadwerkelijk nodig hebben"

Directeur Vliegenthart vindt dat je moet kijken naar wat mensen daadwerkelijk nodig hebben om rond te kunnen komen en dat dat je ervoor moet zorgen dat dát adequaat wordt berekend: "De afgelopen tijd is stevig op de trom geslagen en je ziet dat dat werkt, maar er is nog steeds een hele grote groep mensen die geen vet meer op de botten hebben. Dat zijn mensen voor wie elke tegenslag – zoals een kapotte auto die je nodig hebt voor je werk of een koelkast die stuk is – een serieuze aanslag is op het huishoudboekje."

In 2023 leven naar schatting 830.000 mensen onder de armoedegrens, waarvan 220.000 kinderen. Kassa onderzoekt de komende weken hoe het kan dat steeds meer mensen die werken, tóch niet rond kunnen komen. #IkRedHetNietMeer

