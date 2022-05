Netflix pakt delen van accounts aan en gaat testen met advertenties 23-04-2022 • leestijd 3 minuten • 5544 keer bekeken • bewaren

Netflix, HBO Max, Videoland, Amazon Prime, ViaPlay, Disney+ en natuurlijk NPO Start. In de wereld van de streamingdiensten is al enige tijd sprake van de nodige versplintering. Niemand heeft zin om acht abonnementen af te sluiten, dus in de praktijk blijkt dat mensen met de nodige regelmaat accountgegevens delen en wachtwoorden uitwisselen. Daar gaat Netflix nu tegen optreden: het delen van accounts wordt aangepakt en de streaminggigant gaat daarnaast experimenteren met goedkopere abonnementen die voorzien zijn van advertenties.

Deze beslissing volgt op het nieuws dat Netflix vorig kwartaal 200.000 betalende klanten verloor. Dat was niet de verwachting: sinds 2011 steeg het aantal abonnees onafgebroken en Netflix verwachtte juist een groei van 2,5 miljoen abonnees, zo meldt RTL Nieuws.

Accounts delen wordt aangepakt

In een brief die eerder deze week naar de aandeelhouders is gestuurd (hier te lezen in .pdf-formaat, maar wél in het Engels), stelt Netflix dat er naast de 222 miljoen betalende klanten naar schatting nog eens zo'n 100 miljoen huishoudens zijn die gebruikmaken van andermans Netflix-account.

Daar wordt in theorie dus behoorlijk wat omzet misgelopen, denkt Netflix. Netflix erkent weliswaar dat het delen van accounts heeft bijgedragen aan de groei van de dienst, maar nu is het dus tijd voor een koerswijziging. RTL Nieuws citeert Netflix-topman Reed Hastings, die over deze 100 miljoen niet-betalende gebruikers zegt "We moeten geld aan ze verdienen."

Maar hoe wil Netflix dat doen? Dat gaat onder andere op basis van apparaatgegevens en IP-adressen. Als daar onregelmatigheden in worden geconstateerd, krijgen deze abonnees het verzoek om extra te betalen voor de zogenaamde meelifters.

Er loopt sinds vorige maand een proef in Chili, Peru en Costa Rica waarbij abonnees een extra lid kunnen toevoegen aan het account voor het bedrag van drie dollar. Of dat tarief wordt herzien en per land of regio gaat verschillen, is echter niet bekend.

34% van de Nederlanders kijkt via andermans account

Eerder dit jaar publiceerde Pricewise een onderzoek naar het gedrag van kijkers op streamingdiensten. Daaruit bleek dat 34% van de Nederlanders meekijkt via andermans account, en dat 28% van de Nederlanders accountgegevens deelt met minstens één andere persoon.

Dat gaat met name om de jongere generaties, weet Pricewise te vertellen. Zij hebben meer behoefte om zélf te bepalen welke series ze op welk moment kijken, en hebben sowieso minder met de volgens sommigen wat ouderwetse manier van televisie kijken, de zogenaamde 'lineaire televisie' waarbij je het moet doen wat er op dat moment op televisie is.

Goedkopere abonnementen met reclame

Momenteel biedt Netflix wat abonnementen betreft drie opties. Het goedkoopste abonnement Netflix Basic kost 7,99 euro per maand. Met dat abonnement kun je slechts op één scherm tegelijkertijd kijken en op één apparaat tegelijkertijd downloaden. De beeldkwaliteit die je bij dit abonnement krijgt, is ook niet in High Definition.

Een stapje hoger treffen we Netflix Standaard. Daar betaal je 11,99 euro per maand voor, maar dan kun je wél in High Definition kijken. Ook kun je met dat abonnement op twee schermen tegelijkertijd kijken en op twee apparaten downloaden.

Nóg verder gaat Netflix Premium. Dat kost 15,99 per maand, maar biedt gebruikers de mogelijkheid om in Ultra High Definition te kijken. Het aantal schermen waarop je tegelijkertijd kunt kijken, wordt uitgebreid naar vier.

Al deze abonnementen zijn wel reclamevrij. Netflix overweegt echter om te experimenteren met een goedkopere abonnementsvorm waarvoor geldt dat je dan wél reclame en advertenties voorgeschoteld krijgt. Topman Hastings geeft aan "Voorstander te zijn van keuzevrijheid voor consumenten en het voor een lagere prijs toelaten van consumenten die advertenties tolereren."