Netflix-abonnement met reclame krijgt minder films en series 21-07-2022

Streamingdienst Netflix komt in 2023 met een goedkoper abonnement. Keerzijde is dat de gebruiker reclames te zien krijgt rond films en series.

Daarnaast wordt het aanbod aan films en series bij het goedkoopste abonnement minder groot. Er moet opnieuw onderhandeld worden over de rechten, vanwege de introductie van commercials. Het overgrote deel van het huidige aanbod zal wel beschikbaar blijven, is de verwachting van de streamingdienst zelf.

Prijs nog onbekend

In welke landen de abonnementsvorm met reclame het eerst wordt uitgerold en of Nederland daarbij hoort, is nog niet bekend.

Hoe duur het goedkoopste abonnement (met reclame) gaat worden is ook nog niet bekendgemaakt. Momenteel kost het voordeligste abonnement de Nederlandse kijker maandelijks 7,99 euro.

Aantal abonnees gekrompen

Netflix komt met de nieuwe abonnementsvorm om klanten terug te winnen. Het aantal abonnees is in 2022 voor het tweede kwartaal op rij gedaald, blijkt uit cijfers van de streamingsdienst. In totaal gaat het om een verlies van 970.000 klanten. Toch is Netflix nog altijd de grootste partij, met 220,7 miljoen abonnees. Wereldwijd is er een flinke concurrentiestrijd gaande tussen streamingaanbieders als HBO Max, DisneyPlus, Amazon Prime en Netflix.

Betalen voor accounts delen

Netflix heeft ook last van het delen van accounts, waardoor mensen gratis meeliften op het abonnement van een ander. Het streamingbedrijf zegt zo geld mis te lopen dat niet kan worden geïnvesteerd in service en nieuwe series en films.

Om gratis inloggegevens delen tegen te gaan, wordt er momenteel een proef gedaan. Gebruikers kunnen tegen betaling (van 2,99 dollar) een extra thuisadres aan het abonnement koppelen. Bij het goedkoopste basisabonnement kan één adres worden toegevoegd. Bij een premiumabonnement drie.

De test wordt gehouden in vijf Latijns-Amerikaanse landen. Als de proef slaagt, wordt naar verwachting het bijbetalen voor een extra account in 2023 in meer landen ingevoerd.