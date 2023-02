Netbeheerders: Minder mensen afgesloten van energie uit coulance

Het verwachte effect van de maatregelen laat volgens Netbeheer Nederland nog even op zich wachten. "Het is nog te vroeg om zeker te weten dat de maatregelen het beoogde effect hebben", aldus Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie bij de vereniging. Wel wil hij een verlenging van de coulante afsluitregeling na 1 april "om er zeker van te zijn dat we ook beginnen met de winter geen onnodige mensen in de kou laten zitten".