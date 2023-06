Nederlandse banken openen meer bankinformatiepunten om consumenten te helpen theme-icon Geld • 19-06-2023 • leestijd 2 minuten • 4223 keer bekeken • bewaren

Nederlandse banken willen consumenten die niet (meer) in staat zijn hun bankzaken te regelen gaan helpen. Voornamelijk ouderen hebben er moeite mee dat steeds meer bankfilialen zijn gesloten. Maar ook mensen die laaggeletterd zijn of niet digitaal bankieren, hebben dit probleem. Voor deze mensen komen er bankinformatiepunten waar zij binnen kunnen lopen om om advies te vragen, meldt NU.nl.

“Van drie naar negentien informatiepunten”

"We gaan de komende maanden van drie naar negentien informatiepunten. Daar kunnen klanten terecht voor de meeste basisbankdiensten, zoals betalen met een pinpas, overboeken, saldo opvragen, bij- en afschrijvingen raadplegen en geld opnemen bij een geldautomaat", zegt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tegen NU.nl.

"Verder is er sprake van maatwerk voor verschillende doelgroepen. De digitalisering heeft het voor veel mensen ook makkelijker gemaakt. We hoeven niet meer zoals vroeger naar de Postbank om een cheque in te vullen. Klanten kunnen nu altijd bij de bank terecht of de bank komt op allerlei manieren naar de klant toe."

Banken hebben minder kantoren, terwijl consumenten graag persoonlijk advies willen

Uit een onderzoek van de SNS blijkt dat mensen graag persoonlijk advies willen als het gaat om bankzaken. Door de inflatie van de afgelopen tijd zijn consumenten soms bezorgd dat ze misschien niet alle rekeningen kunnen betalen. Enkel hebben banken de laatste jaren veel gekort op hun kantoornetwerk. SNS heeft tegenwoordig nog tweehonderd kantoren, Rabobank 130 en ABN AMRO slechts 27.

"Een adviseur kan op een vestiging wachten op klanten die niet langskomen of als mobiele adviseur in diezelfde tijd op huisbezoek om klanten te helpen. Wij zien op het moment geen stijging in het aantal fysieke bezoeken op onze kantoren of in het aantal klanten die hulp vragen bij geldzorgen," laat een woordvoeder van de Rabobank weten aan NU.nl.

Locaties bankinformatiepunten

De bankinformatiepunten zijn gelokaliseerd in bijvoorbeeld bibliotheken, buurthuizen of een Geldmaatwinkel. Daar kunnen bezoekers terecht voor hulp bij dagelijkse bank- en betaalzaken. Via de website Toegankelijkbankieren.nl zijn de locaties te vinden.