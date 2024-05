Nederlanders zamelen elektrisch afval nog steeds niet apart in

Nederlanders blijven onverminderd elektrisch afval in de reguliere vuilnisbakken gooien, terwijl het apart ingezameld zou moeten worden, zo meldt Stichting OPEN. Dit zorgt voor een verlies van waardevolle grondstoffen en het risico dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. De stichting, die namens producenten verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten, dringt aan op verbeteringen.