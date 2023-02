Nederlanders schroeven het gasverbruik massaal terug

13 feb. 2023 - 11:04

Inderdaad, men is korter gaan douchen, men heeft de temperatuur verlaagd.Echter één ding wordt niet genoemd in de media: stoken met hout! Men is massaal hout gaan stoken. Fijn hoor dat gas besparen, maar het gaat wel ten koste van onze luchtkwaliteit en daar maalt de politiek en de burger niet om. Als het maar goedkoop kan is men tevreden.