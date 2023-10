Nederlanders gooien elektronisch afval nog te vaak in de kliko

4 okt. 2023 - 12:15

Klinkt mooi zo’n Milieustraat maar zonder auto kom je daar niet, zeker wanneer het om een groot product gaat is dat zonder auto niet te doen. De kraakwagen laten komen heeft bijv in Rotterdam geen zin want die laten elektronica staan want dat moet je naar de Milieustraat brengen. Wat Rotterdam wel doet en dat raad ik andere gemeenten ook aan, is zo’n 2x per jaar een dag inzamelingspunten in de wijken neerzetten waar zowel elektronisch als chemisch afval gebracht kan worden. Sinds een paar jaar doet Rotterdam dat met zgn pop-up milieustraat, roulerend door de diverse wijken van de stad, en dat werkt goed. Amsterdam heeft eens per maand een grofvuilophaaldag, in ieder geval in noord. Ook dat helpt om de diverse afvalstromen uit het restafval en van de straat te houden. Zowel (semi)overheid als bewoners zullen er beiden een stapje extra voor moeten doen maar als beide partijen bereid zijn, is er veel mogelijk.

1 Reactie