Nederland officieel vogelgriepvrij 19-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nederland is officieel vogelgriepvrij. Het is drie maanden geleden dat het laatste pluimveebedrijf dat was besmet weer schoon is verklaard. Daardoor kunnen andere landen weer onbevreesd Nederlandse pluimveeproducten invoeren.

45 landen aangeschreven

Een land waar vogelgriep heerst, moet na de schoonmaak van besmette bedrijven drie maanden in acht nemen voor het weer als vogelgriepvrij geldt. Nu het zover is, vraagt Nederland landen die sinds de vogelgriep Nederlandse waar weerden, hun maatregelen weer in te trekken. Het ministerie van Economische Zaken heeft 45 landen aangeschreven.

Flinke klappen geïncasseerd

De pluimveesector heeft door de exportbeperkingen flinke klappen moeten incasseren. Ook de ophokplicht die maandenlang van kracht was, raakte de kippenboeren stevig. Sinds vorige maand hoeven ze hun dieren niet langer binnen te houden en het ministerie hoopt dat ook de export nu weer aantrekt. ANP