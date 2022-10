Nederland in top vijf van grootste voedselverspillers in Europa Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Nederland behoort tot de vijf EU-landen die jaarlijks het meeste voedsel verspillen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat ging het in 2020 om 161 kilogram per jaar per hoofd van de Nederlandse bevolking, terwijl het Europese gemiddelde op 127 kilo ligt.

Het aandeel van Nederlandse huishoudens in die verspilling lag in 2020 op gemiddeld 59 kilo. Dat is minder dan het Europese gemiddelde van 70 kilo, maar Nederland staat op de derde plaats als het gaat om verspilling tijdens het produceren van voedsel. Daarmee wordt 59 kilo voedsel per hoofd van de bevolking verkwist, fors meer dan het gemiddelde van 23 kilo.

Verspilling in de hele EU

In de hele Europese Unie komt iets meer dan de helft van de voedselverspilling, namelijk 55 procent oftewel bovengenoemde 70 kilo, voor rekening van huishoudens. De rest, 45 procent, schrijft Eurostat toe aan de voedselvoorzieningsketen. Winkels gooien bijvoorbeeld onverkochte producten weg.

In Nederland gaat met weggegooide producten zo'n 12 kilo per inwoner verloren, 3 kilo meer dan gemiddeld in de EU. Ook in restaurants wordt voedsel verkwist, maar dat is in Nederland de helft van de gemiddelde 12 kilo per inwoner van de EU.

Cyprus grootste verspiller, Slovenië de kleinste