Nederland betaalt dubbel aan laboratoria voor analyse van coronatests

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maandenlang miljoenen euro's voor veelvuldig onbenutte testcapaciteit. Ondertussen worden er duizenden testen per dag naar kleinere labs gestuurd, waarvoor nog eens apart 65 euro per test wordt betaald. Dat schrijft de Volkskrant na een inventarisatie.

Eerder sloot de overheid contracten met de acht grotere laboratoria. Deze zouden bij elkaar goed zijn voor de dagelijkse verwerking van zo'n 120.000 tests. Minister De Jonge gaf in november nog aan dat deze 'megalabs' een hoofdrol zouden spelen in het testlandschap en dat de kleinere laboratoria een bijrol zouden spelen. Echter, het tegenovergestelde lijkt nu aan de hand te zijn.

De acht laboratoria, waarmee een contract is afgesloten, ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal testen, of deze nou worden afgenomen of niet, tot een maximum van 30 procent. Als je rekent op zo'n 30.000 betaalde tests per dag, komt dat neer op een bedraag van zo'n 2 miljoen euro per dag aan 'garanties'. Gezamenlijk krijgen de acht laboratoria zon 55 procent van de tests toebedeeld, is te halen uit cijfers van Dienst Testen.