Nationale ombudsman: Overheid faalt en komt beloftes niet na Vandaag

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen uit in een interview met De Telegraaf forse kritiek op het functioneren van de overheid. Eerder gaf hij "een zuinig zesje." "Maar daarmee komen ze er in 2022 niet vanaf, want ze hebben gefaald en komen hun beloften gewoon niet na", zegt hij tegen de krant.

Van Zutphen constateert bovendien dat "mijn 'leerling' niet leert. Want in Zuid-Limburg worden na de overstromingen bijvoorbeeld gewoon weer dezelfde fouten gemaakt als in Groningen met het herstellen van de schade."

Van Zutphen: zorgen over blijvend wantrouwen in de overheid

Voor het komende jaar maakt hij zich de meeste zorgen over dat mensen de overheid blijven wantrouwen. "Snap ik ook na alle ellende die ze heeft veroorzaakt. Ze ervaren dat de overheid echt tegenover hen zit in plaats van naast hen. Het is een slechte ontwikkeling."

“Weinig vertrouwen in politiek, veel mensen in problemen”

Op de vraag of hij nog wel vertrouwen heeft in de politiek, zegt Van Zutphen tegen de krant: "Ik ben geneigd te zeggen van niet." Hij wijst erop dat tienduizenden mensen in grote problemen zijn gekomen door onder andere de toeslagenaffaire en gevolgen van de gasboringen in Groningen.

"In Limburg zijn burgers die nu, anderhalf jaar na de overstromingen, nog op hun geld wachten. Terwijl je in een welvarend land als het onze zou veronderstellen dat alles goed geregeld is. En de overheid weet wat er moet gebeuren om het op te lossen. Dat is nog wel het meest wrange."

“Voel me niet gesteund door Tweede Kamer”

Ook voelt hij zich niet gesteund door de Tweede Kamer, door wie hij is aangesteld. "Het is wel stuitend dat je soms ieder jaar hetzelfde verhaal moet houden. Je ondervindt dan weer veel sympathie en een luisterend oor en denkt: nu worden er eindelijk wel spijkers met koppen geslagen. Maar als je een jaar later weer hetzelfde riedeltje moet houden omdat er niets is gebeurd...", aldus de Nationale ombudsman.