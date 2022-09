Mogelijk tóch een oplossing en compensatie voor gedupeerden spaartaks Vandaag • leestijd 2 minuten • 3715 keer bekeken • bewaren

Voor spaarders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld is er mogelijk tóch een oplossing die zicht biedt op compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rijk biedt gedupeerde spaarders via de juridische weg een mogelijkheid om alsnog te worden gecompenseerd.

Belastingplichtigen kunnen ambtshalve een vermindering van hun aanslag aanvragen. Wie kan aantonen dat er teveel spaartaks is betaald, komt in aanmerking om via de Belastingdienst de te veel betaalde belasting terug te krijgen. Dat stelt het AD, die meldt dat staatssecretaris Van Rij deze oproep deed in een interview met de podcast Betrouwbare Bronnen.

Dat is opvallend, want eerder was er nog geen sprake van algehele compensatie. Alléén spaarders die bezwaar hadden gemaakt tegen de spaartaks zouden worden gecompenseerd, was het uitgangspunt. Met het compenseren van alle gedupeerden was een bedrag van 4 miljard euro gemoeid, en dat vond het kabinet te gortig.

"Kom nu in actie"

Het AD sprak Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers (BvB). Hij toont zich verheugd over de uitspraken van staatssecretaris Van Rij: "Het lijkt erop dat de staatssecretaris gedupeerde spaarders iets wil bieden. Dat is verheugend, we hadden niets meer verwacht."

Er is echter wel sprake van een vervaltermijn, en wel van vijf jaar. Als jij uit 2017 nog te veel betaalde spaartaks terug zou moeten krijgen, is het zaak dat je dit jaar nog in actie komt. De Vries: "Je kunt maximaal vijf jaar na de aanslag nog verzoeken om een ambtshalve vermindering."

Meer dan een miljoen spaarders

De zaak draait om spaarders die meer belasting betaalden over hun spaargeld dan dat ze ontvingen aan rendement. Per saldo waren ze dus slechter uit. De Hoge Raad concludeerde dat dit feitelijk neerkwam op diefstal door de overheid. Ruim een miljoen mensen zijn op die manier gedupeerd.

De overheid moest echter alléén mensen compenseren die daadwerkelijk de moeite hebben genomen om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag, en dat waren er een stuk minder: over de aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020 hebben zo'n 60.000 mensen bezwaar gemaakt. Wie geen bezwaar heeft gemaakt, krijgt dan ook geen compensatie, was de opvatting. Sinds 2017 moet je namelijk individueel bezwaar maken tegen een belastingaanslag, daarvoor waren uitspraken van de rechter automatisch geldig voor alle personen op wie dezelfde situatie van toepassing was.

Kom jij in aanmerking voor compensatie?

Gedupeerde spaarders waren hier niet over te spreken en waren woedend over de gang van zaken. De heersende opvatting was dat de overheid op deze manier feitelijk niet alleen van haar burgers steelt, maar het ook niet hoeft te corrigeren. Ook was onvoldoende duidelijk dat mensen individueel bezwaar moesten maken tegen belastingaanslagen.

De Bond voor Belastingbetalers heeft een rekentool beschikbaar gesteld waarmee je kunt controleren of je in aanmerking komt voor compensatie. Is dat het geval? Dan kun je de Belastingdienst via de site direct verzoeken om ambtshalve vermindering.