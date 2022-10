Mogelijk plastic of glas in yoghurt Dirk en DekaMarkt

Supermarktketens Dirk en DekaMarkt zijn een terugroepactie gestart voor Turkse Stijl Yoghurt van het merk Yayla. Het product kan stukjes glas of hard plastic bevatten.

Het eten van dit product kan een risico vormen voor de gezondheid omdat er risico is op inwendig letsel.

Voor meer informatie over deze terugroepactie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dirk via telefoonnummer 088 -313 44 44 of de klantenservice van DekaMarkt op 088 – 313 55 55.