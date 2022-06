Mogelijk metaal in afbakbroodjes g’woon en PLUS pistolets

Leverancier SuperUnie en PLUS roepen een aantal afbakbroodjes van het merk g’woon en een aantal pistolets van PLUS terug. Consumeer de broodjes niet en breng ze terug naar de winkel, luidt het advies.

Het gaat om deze producten van PLUS :

Als je meer wilt weten over de terugroepactie van PLUS kun je bellen naar de consumentenservice van PLUS op 0800 – 222 44 43.