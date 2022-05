Moederbedrijf Albert Heijn en Bol.com heeft prijzen en winstverwachting verhoogd

Ahold Delhaize heeft haar prijzen verhoogd, meldt RTL Nieuws. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com heeft te maken met hogere grondstofprijzen en wilt de winstmarge niet laten dalen. Of het nodig is de prijzen te verhogen is de vraag. De omzet en winst zijn namelijk hoger dan verwacht. De winstverwachting voor het hele jaar is ook opgeschroefd.