Mobiele telefoon haalt de pinpas in als betaalmiddel

Het aandeel contactloze betalingen aan de kassa met een mobiele telefoon steeg van 21 procent in 2022 naar 29 procent in 2023. Tegelijkertijd daalde het aandeel betalingen waarbij een pinpas in het pinapparaat moet worden gestoken van tien procent naar acht procent. In totaal werden in 2023 meer dan zeven van de tien betalingen aan de kassa contactloos gedaan, zowel met mobiele telefoon als pinpas.