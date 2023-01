Minister Kaag wil meer controle op schuldenregistratie door het BKR

Minister Sigrid Kaag (Financiën) wil van de registratie van schulden een wettelijke taak maken. Daarmee krijgt de overheid er meer over te vertellen. Nu regelt het Bureau Kredietregistratie (BKR), een private stichting, de kredietregistratie zelfstandig. Kaag vindt dat "onwenselijk."

Welke schulden er nu worden bijgehouden, bepaalt het BKR grotendeels zelf. Daar zijn nog geen wettelijke regels voor. Wel is de stichting bij de verwerking van gegevens gebonden aan de grenzen die de privacywet AVG stelt.

De minister wil meer zeggenschap krijgen over de manier waarop gegevens worden verwerkt en welke kredietovereenkomsten precies worden bijgehouden. Wel ligt het volgens een woordvoerder van Kaag voor de hand dat die taak belegd blijft bij het BKR. De minister heeft een en ander verklaard in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Eelco Heinen.

Kredietverstrekkers zijn verplicht een stelsel van kredietregistratie te raadplegen voordat zij een lening afgeven van 250 euro of meer. In de praktijk zijn zij daarbij aangewezen op het BKR, omdat er geen andere partijen zijn die zo'n register bijhouden.

In een reactie zegt het BKR voorstander te zijn van "een aanvullende wettelijke verankering" van de kredietregistratie. "Ook BKR merkt dat de wijze van registratie regelmatig onderwerp van discussie is met veel tegengestelde meningen en inzichten, hetgeen betekent dat de overheid het voortouw hierin dient te nemen", aldus de organisatie die wel hoopt straks door de minister als wettelijk beheerder te worden aangewezen. "BKR heeft uiteraard de wens deze taak te blijven vervullen." De stichting geeft verder aan dat in veel andere Europese landen de overheid zich al meer bemoeit met het stelsel van kredietregistratie.