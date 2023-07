Minister Adema: Geen houdverbod voor kortsnuitige honden Vandaag • leestijd 2 minuten • 556 keer bekeken • bewaren

Er komt voorlopig geen verbod op het houden van kortsnuitige honden als huisdier. Demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dat de Kamer onlangs laten weten in een brief. Zo'n houdverbod komt er wel voor Schotse vouwoorkatten, schrijft de minister.

Diverse partijen buiten en binnen de Tweede Kamer (Partij voor de Dieren, VVD) drongen er bij Adema op aan om ook voor honden met een extreem korte snuit een houdverbod voor mensen thuis in te stellen. De vaak doorgefokte dieren lijden aan hun uiterlijke kenmerken, liet Kassa diverse keren zien.

Grote gezondheidsproblemen bij kortsnuitige honden

Bij de kortsnuitigen zijn veel KNO-problemen. Ze kunnen slecht ademen en zijn daardoor benauwd. De hondjes hebben ook vaker last van oogproblemen en oorontstekingen. Het gaat om soorten als mopshonden en de Franse bulldog.

Minister Adema leek in januari nog volledig een eind te willen maken aan het houden of bezitten van honden en katten die aantoonbaar last hebben van bepaalde kenmerken. Hij voorzag een Nederland zonder “dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken”, liet hij ook aan Kassa weten.

In de Kamerbrief schrijft Adema nu: "Een houdverbod is een zeer vergaand middel, dat alleen proportioneel is wanneer het dieren betreft waarvan op basis van objectieve maatstaven kan worden vastgesteld dat zij ongeschikt zijn om te houden."

"Omdat niet iedere hond die niet voldoet aan de handhavingscriteria voor het fokken met kortsnuitige honden zelf aan deze aandoeningen lijdt, is het niet proportioneel om op basis van deze criteria een houdverbod in te stellen", aldus de minister.

"Kenmerken voor lijden bij pups niet vast te stellen"

Adema schrijft verder dat bij pups van kortsnuitigen niet is vast te stellen of ze gezondheidsproblemen gaan krijgen. "Het is van belang dat de uiterlijke kenmerken die structureel lijden veroorzaken objectief vastgesteld kunnen worden bij een individueel dier van elke leeftijd. Mensen die een pup kopen, moeten zich er immers van kunnen vergewissen dat het een dier is dat zij ook daadwerkelijk mogen houden. Hier mag geen ruimte zijn voor misleiding door een verkoper. De handhavingscriteria voor het fokken met kortsnuitige honden kunnen hier niet voor gebruikt worden, omdat ze niet betrouwbaar vast te stellen zijn bij zulke jonge dieren."

Fokverbod bestaat al wel

Er mag in Nederland al niet meer gefokt worden met dieren die schadelijke kenmerken vertonen, maar alsnog kunnen deze dieren wel bij buitenlandse fokkers aangeschaft worden. Zo kon Kassa twee jaar geleden zonder problemen een geïmporteerde mopshond met flinke gezondheidsproblemen kopen.

Houdverbod voor katten met vouworen