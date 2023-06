Minimumloon stijgt per 1 juli 2023: zoveel komt er gemiddeld bij theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3035 keer bekeken • bewaren

Wie fulltime werkt en het minimumloon verdient, krijgt vanaf 1 juli maandelijks circa 36 euro netto extra op hun bankrekening gestort. Procentueel is dat een stijging van bijna 2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Dat valt te lezen op AD.nl. Kleine kanttekening: bij het maken van de berekeningen is geen rekening gehouden met de pensioenen", zo stelt Joke van der Velpen (manager wet- en regelgeving bij Visma | Raet) tegenover AD.nl. Om die reden kan het uiteindelijke bedrag dan ook afwijken.

Het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt van 1934,40 euro naar 1995 euro per maand. Dat volgt op een procentueel vrij forse stijging van januari dit jaar, toen het minimumloon met ruim 10 procent werd verhoogd. Vorig jaar december was het minimumloon namelijk nog 1756,20 euro bruto.

Minimumjeugdloon gaat ook omhoog

Voor werknemers onder de 21 gelden er andere – lagere – minimum oorlonen. De minimumjeugdlonen voor deze categorie werkenden stijgen ook per 1 juli 2023.

Dit wordt:

15 jaar: 3,46 euro per uur

16 jaar: 3,98 euro per uur

17 jaar: 4,55 euro per uur

18 jaar: 5,76 euro per uur

19 jaar: 6,91 euro per uur

20 jaar: 9,21 euro per uur

21 jaar of ouder: 11,51 euro per uur

Voordeel voor wie méér dan 36 uur per week werkt

Dan is er nog een wijziging die iets later in werking treedt, namelijk per 1 januari 2024. Werknemers met het minimumloon die méér dan 36 uur per week werken, gaan er in salaris op vooruit.

Dat heeft te maken met het feit dat sectoren op verschillende manieren invulling geven aan het begrip 'fulltime'. In sommige sectoren is dat 36 uur, in andere sectoren is dat 38 uur en weer elders is dat de 'traditionele' 40-urige werkweek.

Iedereen die fulltime werkt, krijgt momenteel hetzelfde minimumloon. Vanaf januari wordt echter het minimum uurloon ingevoerd en krijg je dus daadwerkelijk betaald voor alle uren die je werkt. In de huidige situatie verdient iemand die 36 uur werkt hetzelfde minimumloon als iemand die 40 uur werkt. Mensen in de laatstgenoemde categorie werken momenteel dus eigenlijk 4 uur voor niks.

439.000 mensen verdienden in 2021 het minimumloon

Het CBS stelt dat er in 2021 zo'n 439.000 mensen waren die een minimumloon verdienen, waarvan de helft 25 jaar of jonger. Volgens Van der Velpen is de kans groot dat dit aantal nu wat lager is: "Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven wel meer betalen om personeel te krijgen. In de bouw wordt bijvoorbeeld nog maar weinig het minimumloon betaald."