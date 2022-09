Minder treinen: NS past dienstregeling aan wegens personeelsgebrek Vandaag • leestijd 2 minuten • 1967 keer bekeken • bewaren

De NS begint vandaag – maandag 5 september 2022 – met de nieuwe dienstregeling. Vanwege groot personeelstekort gaan er structureel minder treinen rijden. Normaal gesproken volgt de nieuwe dienstregeling altijd in december, maar het personeelsgebrek is zo acuut dat de eerste wijzigingen vandaag ingaan. Wat verandert er?

De NS geeft zelf aan dat het rijden volgens de huidige dienstregeling simpelweg niet kan in verband met gebrek aan personeel. En ook vakbond FNV schat in dat de vervoerder zo'n 1.400 medewerkers tekort komt.

Wat verandert er in de dienstregeling?

En dat heeft gevolgen voor de dienstregeling. Zo start de avonddienstregeling voortaan om 20.00 uur in plaats van 22.00 uur en gaan er op werkdagen vier intercity's per uur in plaats van zes intercity's.

In de avonduren en het weekend gaat er ook het één en ander veranderen. Intercity's en sprinters gaan dan één keer per half uur rijden; voorheen was dit nog eens per kwartier.

"Hoge werkdruk en stakingen"

"We zien dat we onze huidige dienstverlening met het tekort aan collega's niet volledig kunnen waarmaken. Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega's", zo tekent Nu.nl op uit de mond van topman Bert Groenewegen. Hij deed deze uitspraken vorige maand.

En die hoge werkdruk heeft weer andere gevolgen. Zo was dat – naast betere arbeidsvoorwaarden – één van de redenen dat NS-personeel vorige week en de week ervoor landelijk het werk neerlegden. De cao-besprekingen zijn nog altijd niet afgerond, en nieuwe stakingen worden dan ook niet uitgesloten.

Wéér aanpassingen in dienstregeling per 11 december

De wijzigingen in de dienstregeling die vandaag ingaan, zijn in zekere zin slechts een opwarmertje. Per 11 december komen er een aantal aanvullende wijzigingen in de dienstregeling, zo meldt de NS op de eigen website.

Dit verandert er per 11 december. In sommige gevallen betekent dat overigens dat wijzigingen die per vandaag ingaan óók na 11 december nog van kracht blijven:

In de spits van vrijdag rijdt NS net zoals de rest van de dag op een aantal trajecten elk half uur intercity’s waar dat nu elk kwartier is;

Op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol-Rotterdam blijft NS 4 treinen per uur rijden (net zoals per 5 september);

Op het traject Eindhoven-Amsterdam rijdt NS weer maandag tot en met donderdag elke tien minuten een trein (in plaats van elk kwartier);

Op het traject HSL-Breda-Rotterdam rijdt NS 3 treinen per uur, in plaats van 5 treinen per uur;

In de daluren, ’s avonds en in het weekend rijdt NS elk half uur intercity's en sprinters waar dat nu elk kwartier is;

De avonddienstregeling start om 20.00 uur, in plaats van 22.00 uur