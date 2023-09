Minder geld lenen door strengere normen: wat betekent dit voor jou? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1249 keer bekeken • bewaren

Vanaf 4 september 2023 zijn de regels voor kredietverstrekking aangescherpt. Daardoor kunnen consumenten veel minder geld lenen, gemiddeld zo'n 7.000 euro minder dan voorheen. Dat blijkt uit berekeningen van financiële vergelijkingssite Geld.nl. Consumenten moeten naar verwachting vaker hun spaargeld aanspreken voor grote uitgaven.

Vandaag is het zover: kredietverstrekkers krijgen te maken met nieuwe, strengere normen op basis waarvan ze het maximale leenbedrag bepalen.

Gemiddeld 7.000 euro minder lenen

Expert Amanda Bulthuis van Geld.nl: "Die dag gaan de nieuwe regels in waarmee kredietverstrekkers berekenen hoeveel je maximaal kunt lenen. Uit onze berekeningen blijkt dat consumenten vanaf die dag met hetzelfde inkomen ineens gemiddeld ongeveer 7.000 euro minder kunnen lenen."

Oorzaak? Inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud

Kredietverstrekkers kijken bij iedere aanvraag voor een lening naar de financiële draagkracht van degene die de lening aanvraagt. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel diegene maximaal kan lenen.

Criteria die daarin zwaar meewegen, zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud en de vaste lasten. Trek je de bedragen die beide posten maandelijks kosten af van je inkomen, dan blijft er een bedrag over. Vervolgens wordt gekeken naar hoeveel je maandelijks zou kunnen betalen aan zowel aflossing als rente, en daarmee wordt jouw maximale leenbedrag bepaald.

Wat de kosten voor levensonderhoud betreft, is het zo dat kredietverstrekkers werken met zogenoemde leennormen. Vanaf vandaag worden de daaraan gekoppelde normbedragen gemiddeld met 11 procent verhoogd.

"Door de inflatie zijn de kosten voor levensonderhoud immers gestegen, en daar moeten kredietverstrekkers dus rekening mee houden", zegt Bulthuis. “Voor consumenten betekent dit dat er een hoger bedrag van het inkomen wordt afgetrokken en ze daardoor minder kunnen lenen."

Verschillende proefberekeningen wat betreft het maximale leenbedrag in de oude situatie en in de situatie per 4 september 2023 © Geld.nl

Huishoudens met kinderen het zwaarst geraakt

Geld.nl heeft proefberekeningen gemaakt voor zestien verschillende soorten huishoudens, die onderling verschillen op vlakken als gezinssamenstelling, autobezit, woonlasten en netto inkomen. Daaruit blijkt dat huishoudens met kinderen er relatief het meest op achteruit gaan wat het nieuwe maximale leenbedrag betreft.

Ook voor verschillende andere scenario's met wisselende samenstellingen van huishoudens en inkomens zijn er proefberekeningen gemaakt © Geld.nl

Amanda Bulthuis vervolgt: "In de scenario's die wij hebben doorgerekend, kunnen huishoudens met kinderen door de nieuwe regels gemiddeld 8.900 euro minder lenen en huishoudens zonder gemiddeld 5.700 euro minder", vertelt Bulthuis. “Dit heeft er natuurlijk ook mee te maken dat kosten die je maakt voor kinderen ook zijn gestegen door de inflatie."

Door loonsverhogingen wordt tóch iets meer mogelijk

Een aanzienlijk deel van werkend Nederland heeft in 2023 een loonsverhoging gehad. Uit aanvullende proefberekeningen is gebleken dat deze loonsverhogingen een dempend effect hebben en dat mensen die hun salaris zagen stijgen toch iets meer kunnen lenen dan wanneer de loonsverhoging buiten beschouwing is gelaten.

In deze berekeningen is rekening gehouden met een loonsverhoging van 3 procent in 2023 © Geld.nl

Daarover zegt Bulthuis het volgende: "Door de nieuwe rekenregels zal het gemiddelde leenbedrag de komende maanden weer wat lager uitpakken. Maar als consumenten door de aanhoudend hoge inflatie volgend jaar opnieuw flinke loonsverhogingen krijgen, kunnen consumenten dus juist weer wat meer lenen"

Nieuwe regels hebben geen invloed op bestaande leningen

Op zich is het geen slechte zaak dat de normen iets strenger zijn geworden, aldus Bulthuis. Door de gestegen kosten voor levensonderhoud hebben mensen over het algemeen gewoon minder te besteden, en dat houdt in dat het aangaan van een lening potentieel meer risico met zich meebrengt. Je moet de lasten immers wél kunnen betalen.

Bulthuis vervolgt: "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je door een lening in de financiële problemen komt, omdat je de maandlasten niet kunt betalen. Maar om teleurstellingen te voorkomen is het voor consumenten dus wel belangrijk rekening te houden met het feit dat de regels voor hoeveel je kunt lenen strenger zijn geworden."

Belangrijk is dat de nieuwe regels alléén van toepassing zijn op leningen die vanaf vandaag worden afgesloten. Op lopende leningen die eerder zijn aangegaan, zijn de regels niet van invloed. Je krijgt er dus pas mee te maken als je een nieuwe lening afsluit of je bestaande lening(en) wilt oversluiten.

Kun je door de nieuwe rekenregels minder geld lenen dan je nodig hebt? Dan zul je dus een deel van de kosten, voor bijvoorbeeld je nieuwe auto, met spaargeld moeten betalen.

Bron: Geld.nl