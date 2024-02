"Miljoenen slimme meters moeten binnen 5 jaar vervangen worden"

16 feb. 2024 - 21:22

Ben ik blij dat ik die "slimme klootzak" toen geweigerd heb, nog een leuk verhaaltje daarover. Kreeg bericht van STEDIN dat mijn gasmeter vervangen moest worden omdat er ergens een gasmeter defect was en omdat mijn gasmeter bij de zelfde serie hoorde moest ook mijn meter worden vervangen, moest bellen ter bevestiging voor de vooraf gemaakte afspraak. Kreeg te horen dat het niet om een slimme-meter zou gaan op mijn navraag, nee hoor U staat in het systeem dat U hem heeft geweigerd. Op de afgesproken datum en tijd kwam er een monteur en ik wees hem de meterkast na 5 minuten werd mij gevraagd waar hij ergens stroom kon nemen, waarop ik antwoorde dat het dan wel vreemd was om stroom te willen gebruiken voor het vervangen van een gasmeter, toen kwam de aap uit de mouw, hij wilde zo'n slimme-meter installeren. Heb hem rustig en kalm verteld dat het hem niet ging worden waarop hij riep dat hij zijn tijd dan beter kon gebruiken, ja dat begrijp ik maar vertel dat dan maar aan je baas, want die probeer op deze manier zo'n slimmemeter door mijn strot te duwen. De buitendeur was dicht bij dus was alles weer vlug zoals het was, ja mensen ze proberen het maar niet bij mij.