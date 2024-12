Metro houdt twee weken vakantie 22-07-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

De gratis krant Metro heeft woensdag een opmerkelijke aankondiging op de achterpagina: de krant houdt vakantie en verschijnt niet van maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus. De website en Facebookpagina blijven wel in de lucht en worden ook ververst.

Zomerstop

Volgens hoofdredacteur Robert van Brandwijk is het bericht minder opmerkelijk dan het lijkt. ,,Het is al de vierde keer dat Metro een zomerstop houdt van twee weken. We deden dat al eerder: in 2011, 2012 en 2013. Vorig jaar hebben we Sp!ts vier weken niet uitgebracht."

De reden dat de gratis krant twee weken niet uitkomt, is dat er veel minder reizigers in het openbaar vervoer zijn. ,,Dan levert het niet veel op", aldus Van Brandwijk. ANP