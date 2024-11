Met deze vijf tips maak jij je huis en auto klaar voor het najaar Gisteren • leestijd 5 minuten • 4863 keer bekeken • bewaren

Het wordt vroeger donker, de temperatuur daalt en de bladeren vallen van de bomen. De herfst is onderhand echt begonnen. Hoog tijd om je huis klaar te maken voor dit gure jaargetijde. Wij delen vijf tips voor de najaarsschoonmaak en klussen in en om het huis.

Veel klusjes in huis zijn maar een keer per jaar nodig. Daardoor wil je deze nog weleens vergeten of laten liggen, onder het motto “dat komt later wel.” Nu het najaar echt is aangebroken is dit het moment om een paar klusjes van je lijstje te strepen. Zo zit je er warm bij in de wintermaanden. Hoe lang was het geleden dat je de cv-installatie hebt gecheckt? En hoe kun je spelen met daglicht en kunstlicht om minder somber de dag door te komen?

1 - Controleer je cv-ketel

De kans is groot dat je de verwarming niet hebt gebruikt deze zomer. De herfst is een ideaal moment om de cv-ketel onder handen te nemen. Wanneer de waterdruk te laag is, werkt de ketel niet goed meer. Eens per jaar bijvullen, zou zeker genoeg moeten zijn. Ook wil het dan helpen om alle radiatoren in huis te ontluchten. Hoe pak je dat precies aan? In dit artikel lichten we het uitgebreid toe.

Wil je aan het eind van de maand niet met een te hoge energierekening zitten? De meeste cv-installaties hebben een eco-modus. Hiermee wordt het water pas verwarmd als daarnaar gevraagd wordt. In deze modus duurt het wat langer voordat er warm water uit de kraan stroomt, maar je kan er jaarlijks zo’n 15 m3 aan gas mee besparen.

De meeste cv-ketels hebben vaak een menu waar je de eco- of comfortmodus kunt veranderen. Staat je cv niet in de eco-modus, dan is deze waarschijnlijk ingesteld op de comfortmodus. Sommige installaties hebben zelfs een ‘slimme’ stand. Daarbij voorspelt de cv wanneer jij doorgaans warm water gebruikt en stemt het gasgebruik daarop af.

Raadpleeg de handleiding van je cv als je er niet uitkomt hoe je van modus verandert.

2 – Koolmonoxidemeter

Als je een cv-ketel in huis hebt, is het aan te raden om een koolmonoxidemeter aan te schaffen. Koolmonoxide kan zicht verspreiden als de cv-ketel of open haard niet goed geïnstalleerd of onderhouden is. Dit gas hoor, zie en ruik je niet. Een melder ophangen is daarom geen overbodige luxe in de woning als je een cv-ketel op gas in huis hebt. Als je een koolmonoxidealarm hebt, zorg dan dat deze niet te hoog tegen het plafond hangt.

Bij brand gaat de rook omhoog, daarom hang je een rookmelder aan het plafond. Omdat koolmonoxide net zo zwaar is als lucht, mengt het zich gelijkmatiger en zakt het naar de vloer.

De eerste tekens van koolmonoxide kan je zien op het gasfornuis. Een geeloranje vlam geeft aan dat er te weinig zuurstof in de ruimte aanwezig is. Maar ook vensters en muren vol condens geven aan dat er te weinig verbrandingsgassen de deur uit sluizen. Het onderhouden en installeren van gasinstallaties mag tegenwoordig alleen nog maar gedaan worden door gecertificeerde monteurs. Via deze website van de Rijksoverheid kan je controleren of je een kwalitatieve monteur in huis haalt.

3 - Houd muizen en spinnen buiten de deur

In de herfst is het fijn om na een koude, natte dag weer de warmte van je huis op te zoeken. Helaas denken muizen en verschillende andere dieren daar net zo over! Aan het begin van de herfst kun je je daar al op voorbereiden door (diervriendelijke) muizenvallen te plaatsen. Bewaar al het voedsel in gesloten verpakkingen, zodat muizen daar in elk geval niet op afkomen.

Voor meer handige tips om overlast van muizen tegen te gaan, lees je hier.

Helaas is dit ook de tijd dat spinnen de warme kieren van het huis opzoeken. Gelukkig kan je dat makkelijk voorkomen door een kommetje azijn en water bij de ramen te plaatsen. Daar houden spinnen doorgaans niet van en zo wordt je huis minder aantrekkelijk.

4 - De auto klaarmaken voor het najaar

Zorg dat je met dit weer veilig de weg op kan. Wist je dat er verschillende soorten vloeistoffen bestaan voor je ruitenwissers? Ruitenwisservloeistof voor in de winter bevat antivries, waardoor kristallen op je voorruit geen kans maken om het zicht te blokkeren.

In vloeistoffen voor de zomer zit dan weer meer reinigingsmiddelen wat makkelijker de insecten en vliegen van de ruit krijgt. Is het dan schoner om altijd ruitenwisservloeistof voor de zomer te gebruiken? De leidingen in de auto doe je er geen plezier mee. Net zoals andere vloeistoffen kan ook ruitenwisservloeistof bevriezen. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof onbruikbaar wordt als je de ruiten wilt besproeien.

Wist je dat een gemiddelde ruitenwisser na een jaar al 150.000 wisbewegingen heeft gemaakt? Na die periode raden autofabrikanten aan om de wissers te vervangen. Daarbij kun je kiezen voor duurdere varianten. Het is in ieder geval raadzaam om in het geval van slijtage een nieuw setje ruitenwissers aan te schaffen dan de oude en versleten wissers te blijven gebruiken.

5 – Speel met het licht in huis

Dit jaar geen winterdip! Nu de avonden langer worden en de dagen korter wil je genoeg licht in huis. Voldoende daglicht geeft je energie, en is daarnaast ook hartstikke gezond voor je. Wil je deze maanden optimaal profiteren van het daglicht? Houd je gordijnen zo lang als mogelijk open en hang een aantal spiegels in de woonkamer. Het liefst op een plek waar veel licht binnenkomt. Spiegels reflecteren namelijk het daglicht door de rest van de kamer.

In de avond wordt je daglicht vervangen door kunstlicht. De positie van je lampen heeft veel effect op een warmere sfeer in huis. Draai, als het kan, je lampen zo dat deze tegen de muur schijnen. Door het licht via de muur te laten reflecteren, krijgen je ogen zo min mogelijk direct licht binnen. Dit maakt een rustigere sfeer in huis.

Maar ook de kleur van het licht heeft impact op je stemming. Wanneer we blauw licht zien maakt ons lichaam een stofje aan wat ons wakker houdt. Van rood, warm of geel licht komen we worden we weer rustiger. In huis doe je er goed aan om te kiezen voor een warmere kleur in de lampen als het avond wordt.